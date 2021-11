La discusión que lo motiva, el gesto de Suárez y la Copa “imposible” en Brasil: 7 frases de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul se convirtió en un símbolo de la Selección (EFE/Alberto Valdés)

La selección argentina de fútbol tuvo un inolvidable 2021. Es que después de 28 años sin títulos, la Mayor logró cortar la racha negativa y se coronó en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro tras vencer en la definición a Brasil. Además de eso, ya se aseguró su pasaje para la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 luego de lograr la clasificación con cuatro fechas de anticipación. Y uno de los grandes protagonistas de estas conquistas fue Rodrigo De Paul, quien se ganó su lugar a fuerza de buen juego y liderazgo.

El mediocampista del Atlético Madrid fue uno de los apuntados desde un principio por el entrenador Lionel Scaloni para encabezar la renovación de un seleccionado que, con el tiempo, se asentó y logró grandes resultados de la mano de Lionel Messi. Justamente, De Paul es uno de los laderos que tiene el capitán de Argentina. Ambos forjaron una relación de amistad que ellos mismos muestras en sus redes sociales.

Ahora, cuando resta un año para el Mundial en Qatar, el volante ex Racing brindó su primera entrevista desde que llegó al equipo que dirige el Cholo Simeone y habló de la histórica conquista en Brasil. “Logramos lo que parecía imposible. Ganar una Copa América organizada por Brasil, que había ganado todas las que había organizado”, dijo De Paul en el diario Marca, de España.

“Nos sacaron la sede, la llevaron para allá. Hay un montón de condimentos, 28 años sin ganar nada... Fue un día muy feliz. Pasa el tiempo y sigue siendo difícil encontrar palabras para definir”, agregó en relación a que Argentina iba a ser uno de los dos países que iban a organizar la Copa América 2021, pero por motivos de la pandemia, la organización desistió en llevarla a cabo.

Una postal de la final de la Copa América que tuve a De Paul como la figura de Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

En la última doble fecha de Eliminatorias, el equipo argentino logró un triunfo en Montevideo ante Uruguay e igualó sin goles ante Brasil en San Juan, pero la derrota de Chile y otros resultados fueron determinantes para lograr la clasificación. Para el mediocampista, la cita en Medio Oriente será especial. Y no sólo porque podría ser el último Mundial para Messi.

“No sólo para Messi, para todo un país que vive con más momentos de tristeza que de felicidad. Las cosas no se hacen bien y el fútbol es ese cable a tierra, ese momento de felicidad de gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Que vive en una vorágine que no es fácil. Sería increíble si le podemos regalar una copa del Mundo”, expresó el jugador que llegó al Aleti proveniente del Udinese, de Italia.

“Y sí, Messi se la merece más que nadie. Es el mejor de todos los tiempos. Hay gente que lo justifica diciendo que no tiene esa copa. Ojalá pueda tenerla y culminar su carrera”, agregó en su deseo de ver levantar a su amigo el máximo trofeo del fútbol mundial.

Otro de los temas que tocó De Paul en la entrevista con el periódico deportivo fue sobre su forma de vivir los partidos dentro del campo y esa necesidad de siempre decir presente en cada jugada dividida que ponen de manifiesto su faceta en el juego.

“Lo vivo con tanta pasión que tengo ese temperamento. A veces encuentro ese tipo de motivaciones en discutir, en buscar a algún rival aunque se quede dentro de la cancha. Me motiva y no me desconcentra de lo que tengo que hacer. Me gusta tener ese temperamento. Así vivo yo el fútbol”, confesó.

El argentino y el uruguayo se hicieron grandes amigos (REUTERS/Susana Vera)

En relación a su llegada al Atlético Madrid, De Paul relató el gesto que tuvo Luis Suárez cuando se confirmó su traspaso. Y también los deseos que tenía de jugar en un equipo dirigido por el Cholo Simeone.

“Con Luis, desde el primer momento, tenemos amigos en común. Además tuvo un gesto conmigo el primer día. Suárez pidió mi teléfono y me mandó un mensaje para cualquier cosa que necesitara estaba ahí... Ese detalle viniendo de alguien como Suárez fue sumamente importante para la relación y mi integración”, dijo el ex jugador de Racing.

Por su parte, De Paul reveló el pedido que le hizo a su representante antes de llegar al Atlético. “Hay una anécdota linda cuando en marzo hablo con mi agente le digo que quería jugar en el Atlético y que se encargara. Un día estando en casa escribí en una hoja si estaba seguro de que me iba a llevar al Atlético. Él me dijo que sí. Luego cuando hablé con El Cholo le transmití lo que deseaba, que era jugar aquí. Me encantaba la forma de vivir el fútbol, de él y su cuerpo técnico, la afición... elementos que me motivaban y ayudaron a decidir que quería seguir mi carrera aquí. Me siento reflejado en la gente, en cómo lo viven aquí. Estoy seguro de que no me arrepentí de la decisión y espero que El Cholo tampoco”.

SEGUIR LEYENDO: