Quiénes son los posibles sucesores del Maestro Tabárez en la selección de Uruguay

Diego Aguirre, Guillermo Almada y Fabián Coito son los principales candidatos a suceder a Oscar Tabarez en la selección de Uruguay

El fuerte rumor finalmente se confirmó este viernes: luego de 15 años en el cargo, Oscar Washington Tabárez dejó de ser el entrenador de la selección de Uruguay. Las dos derrotas sufridas por el conjunto Charrúa en la reciente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas precipitaron la salida del histórico DT y ya ha comenzado la danza de nombres respecto de su posible sucesor.

El alejamiento del Maestro podría haberse dado en la previa de la última ventana internacional, aunque en ese momento los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidieron darle una última oportunidad y mantenerlo en el cargo. Sin embargo, por esos tiempos, la prensa local ya había empezado a dar cuenta de versiones que ubicaban a entrenadores como Guillermo Almada, Diego Aguirre y Fabián Coito como los grandes candidatos a ser el nuevo entrenado del equipo que se ubica séptimo en la tabla de las Eliminatorias, por fuera de los puestos que dan boletos al próximo Mundial de Qatar 2022.

Almada, ex futbolista uruguayo de 52 años, está al frente del Santos Laguna de México. Este fin de semana, su equipo será local ante San Luis, en el inicio del repechaje del Apertura que definirá cuatro lugares a los cuartos de final. A pesar de tener por delante este importante compromiso y de haber firmado recientemente una ampliación de su contrato (el club no precisó la fecha de finalización del mismo), en el país Azteca aseguran que el DT ya habría recibido contactos desde su país natal para hacerse cargo del combinado nacional. No es la primera vez que que al nacido en Montevideo, con pasado en Tacuarembó, River Plate de Uruguay y Barcelona de Guayaquil, lo vienen a buscar de otros equipos: en los últimos meses también se lo ha vinculado a la selección de Ecuador y a Chivas de Guadalajara.

También es una opción firme la de Aguirre, a pesar de que el entrenador lleva tan solo cinco meses al frente del Inter de Porto Alegre. De andar irregular, el equipo marcha séptimo en el Brasileirao, muy lejos de los puestos de vanguardia. A su favor, el ex San Lorenzo cuenta con un paso como DT en la selección uruguayo: estuvo al frente de la Sub 20 entre 2007 y 2009.

Oscar Tabárez estuvo 15 años al frente de la selección de Uruguay (REUTERS/Ernesto Ryan)

Fabián Coito, en tanto, sería del visto bueno por su exitoso paso por las juveniles Charrúas. Entre 2007 y 2018, encabezó proyectos al mando de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, entre otras. Incluso, dirigió un partido como interino de la mayor en 2018. Su último trabajo fue al frente de la selección de Honduras, donde estuvo hasta el mes pasado.

Otro nombre que ha circulado en los medios uruguayos es el del argentino José Néstor Pekerman, de recordado paso por las selecciones juveniles albicelestes y quien estuvo al frente de la mayor en el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin trabajo desde que se fue de Colombia luego de Rusia 2018, el estratega de 72 años también es buscado desde Venezuela.

Aunque hace algunos meses también corrió el rumor de que el argentino Guillermo Barros Schelotto estaba entre los planes de la dirigencia para reemplazar a Tabárez, pero finalmente el mellizo asumió en Paraguay y ya disputó sus primeros compromisos en la última doble fecha de Eliminatorias.

Por el momento, desde la AUF no se han manifestado respecto de los posibles plazos para nombrar al nuevo entrenador del conjunto nacional. Lo que es seguro, es que será una apuesta grande de cara a una misión que se sabe difícil, aunque no imposible: lograr el pasaje a Qatar 2022.