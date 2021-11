La WTA advirtió que se irá de China si no se esclarece la violación a Peng Shuai y crecen los pedidos de boicot a los Juegos de Invierno

La WTA apuntó contra China por la desaparición de Peng Shuai (REUTERS/Adnan Abidi/File Photo/File Photo)

Un nuevo capítulo se suma alrededor del escándalo internacional por la desaparición de la ex tenista china Peng Shuai, cuyo paradero se desconoce desde que denunció haber sido abusada sexualmente por Zhang Gaoli, ex vicepresidente del Gobierno chino. El CEO de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), Steve Simon, advirtió que no dudarán en cancelar los negocios en China si no se esclarece lo acontecido con la raqueta 192 del planeta.

El mandatario, durante una entrevista concedida a CNN, remarcó que la Federación está dispuesta a asumir las pérdidas millonarias que le supondría cancelar sus lazos con el país asiático si no se aclara el caso en torno a la deportista. “Estamos dispuestos a retirar nuestros negocios de allí y lidiar con todas las complicaciones que conlleva porque esto es realmente mucho más importante que el negocio. Las mujeres deben ser respetadas y no censuradas”, remarcó. Vale aclarar que la WTA cuenta actualmente con varios certámenes en China, como las Finales en Shenzhen.

Peng no ha sido vista en público desde que acusó al ex viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, de obligarla a tener relaciones sexuales en su casa. La tenista, ex número uno del mundo en dobles y doble campeona de Grand Slam en esta modalidad, lo hizo a través de una publicación en la red social Weibo, que fue eliminada a los 30 minutos, al igual que todo rastro de mención.

“Nos hemos comunicado con ella en todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los que disponemos, y a través de otras formas de contacto, pero hasta la fecha todavía no hemos podido obtener una respuesta”, develó Simon, quien afirmó que mantuvo diálogos con la Asociación China de Tenis. En contrapartida, el organismo le aseguró que la atleta se encuentra sana y salva en Pekín.

Este tema salió a la luz poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuya sede es Beijing (del 4 al 20 de febrero del 2022 en la capital de la República Popular China). La situación generó críticas de varios organismos y crecen los rumores sobre un posible boicot diplomático al evento.

“Los descarados esfuerzos por silenciar a Peng Shuai parecen estar en desacuerdo con el enfoque de China de hacer que los Juegos Olímpicos de Beijing sean un éxito”, manifestó Natasha Kassam, directora de opinión pública y política exterior del Instituto Lowy y ex diplomática en Beijing.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, por su parte, manifestó el pasado jueves durante la reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que el boicot “es algo que estamos considerando”.

El medio chino CGTN, afín al gobierno de ese país, difundió un presunto mensaje de Peng Shuai a la WTA (Foto: REUTERS)

El miércoles de esta semana, Steve Simon ya había manifestado su preocupación por la seguridad de Peng Shuai y dudó de la veracidad del correo electrónico que difundió el medio chino CGTN, afín al gobierno de ese país, donde la jugadora aseguraba que se encuentra bien, descansando en casa, y en el que negaba todos los hechos, incluyendo las acusaciones de abusos sexuales al ex líder.

“Si fue obligada a escribirlo o si alguien lo escribió por ella, no lo sabemos, pero en este momento no creo que tenga ninguna validez y no estaremos cómodos hasta que tengamos la oportunidad de hablar con ella”, subrayó. El dirigente deportivo también manifestó que este email fue una “declaración preparada de algún tipo”.

Steve Simon, director ejecutivo de la WTA, puso en duda la autenticidad del mensaje de Peng Shuai que mostraron los medios en China (Foto: REUTERS)

Mediante una carta, el líder de la WTA manifestó: “Como organización dedicada a las mujeres, mantenemos nuestro compromiso con los principios en los que nos fundamos: igualdad, oportunidades y respeto. Me cuesta mucho creer que Shuai Peng haya escrito de verdad ese comunicado o que pueda ser atribuido a ella. Peng mostró un gran coraje a la hora de hablar de un abuso sexual por parte de un ex líder de su país. La WTA y el resto del mundo necesita una prueba verificable de que se encuentra segura. He intentado en repetidas ocasiones contactar con ella y no ha sido posible”.

Una de las figuras del circuito en mostrarse en contra de lo acontecido fue la estadounidense Serena Williams. “Estoy desolada y conmocionada al conocer la noticia de mi compañera Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible”, escribió la ex número uno del tenis mundial en su cuenta de Twitter. “Esto debe ser investigado y no debemos permanecer en silencio”, sostuvo en el mensaje que escribió en Twitter, acompañado de una foto de una sonriente Peng con la frase “#WhereIsPengShuai” (‘¿Dónde está Peng Shuai?’). “Enviando amor a ella y a su familia durante este momento increíblemente difícil”, añadió.

Antes del reclamo de Serena, otras figuras del tenis mundial como el serbio Novak Djokovic o la japonesa Naomi Osaka habían expresado públicamente su preocupación por el estado de Shuai, antigua número uno del mundo en dobles, quien no ha sido vista desde hace dos semanas coincidiendo con la denuncia de agresión sexual que formuló contra el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli.

SEGUIR LEYENDO: