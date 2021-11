David Faitelson minimizó a los Pumas previo a su repechaje contra Toluca

Los Pumas de la Universidad tendrán que verse las caras ante los Diablos del Toluca en el partido de repechaje que dará un boleto a los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021. El sorteo para el partido se dio luego de los resultados en los que los universitarios obtuvieron el onceavo lugar del clasificatorio final; mientras que los Choriceros quedaron en sexto.

La situación de los Felinos se dio luego de una combinación de resultados y haber remontado a la Máquina del Cruz Azul 4 a 3 en la jornada 17 de la Liga MX. De ese modo, el conjunto dirigido por Andrés Lillini cosechó 21 unidades, los liderados por Hernán Cristante hicieron 24.

Por consiguiente, David Faitelson y Eduardo Varela, quienes son expertos en el tema deportivo y futbolístico dieron sus pronósticos para el cotejo que se realizará el domingo 21 de noviembre a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

“Por supuesto que son víctimas. Pumas solamente pudo sacar un partido como visitante. Es un equipo al que le cuesta jugar fuera. Toluca fue mucho mejor jugando en casa, en el partido los Diablos saldrán como favoritos”, aseguró Varela.

Pumas ganó tras remontar a Cruz Azul 4 a 3(Foto: Twitter/@PumasMX)

Por su parte, Faitelson opinó: “Toluca es un equipo irregular: la primera parte buena y la segunda infame. Esto no se trata de merecer, pero quizá merece más que los Pumas. Los felinos cerraron bien. Fue más una cuestión de ímpetu a una cuestión futbolística. El favorito será Toluca jugando en la bombonera”.

Quien se mostró optimista fue el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno:”En una final no hay pasado, no hay futuro. No me veo como favorito pero sí creo que podemos ganar”. El atacante realizó cinco goles en el torneo. La cifra le bastó para ayudar a su conjunto y de ese modo, los del Pedregal colocarse como la ofensiva número 12 del torneo con 17 tantos.

El estratega de los Pumas habló en conferencia de prensa tras el partido en donde se impusieron ante los Celestes y afirmó que se consiguió el pase a repesca pero no se había conseguido nada aún: “No hemos logrado nada. La euforia de los jugadores fue por la remontada. Necesitamos mejorar defensivamente, porque somo sistema hemos venido a menos”, aseveró Lillini.

Juan Ignacio Dinenno dijo sentirse con posibilidades de ganar ante Toluca (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

El sudamericano tomó al equipo en el Guardianes 2020 y desde ese momento tomó las riendas de la institución universitaria. Con la salida de Míchel González tuvo que tomar el puesto como director técnico. En su primer torneo llegó a la final del campeonato y cayeron ante los Esmeraldas del León. Posteriormente fue ratificado y ha sacado provecho de una plantilla que combina jugadores de cantera y futbolistas extranjeros.

Por otro lado, Haret Ortega quien es zaguero defensivo del cuadro mexiquense aseguró que Hernán Cristante les ha metido un chip diferente a los jugadores de cara al duelo: “Él jugó este tipo de partidos y nos ha transmitido que tenemos que salir a “matar o morir”. Tenemos que salir a darlo todo porque es una final para nosotros. Si ganamos el partido no hay quien nos pare”, añadió en entrevista para Fox Sports.

Dinenno, destacó el nivel futbol que posee Rubens Sambueza, mediocampista choricero: “Tenemos que defender a jugadores como Sambueza”. El jugador argentino y naturalizado mexicano también tuvo un paso con los Pumas. Pues en 2007 fue fichado para dejar a River Plate y posicionarse en el futbol mexicano.

SEGUIR LEYENDO: