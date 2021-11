La fuerte crítica de Jorge Campos a los intereses de la Selección Mexicana

El Inmortal guardó la meta de la Selección por más de una década (Foto: ALLSPORT / David Leah)

Jorge Campos se ha ganado un lugar en la memoria de todos los fanáticos mexicanos al fútbol, ya sea por sus grandes hazañas bajo los tres palos del marco mexicano o por sus épicas narraciones al lado de Cristian Martinoli, Luis García y Zague.

El ex futbolista nacido en Acapulco siempre ha mantenido un perfil carismático con todo el público, pero en esta ocasión, habló fuerte acerca de la actualidad del fútbol mexicano. El mítico guardameta no está sorprendido por los tropiezos del combinado nacional en lo que va de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, porque “el sistema de hacer las cosas es el mismo de siempre”. Para Campos, siempre se ha priorizado más el tema económico por encima del deportivo.

El Brody afirmó que se sigue haciendo lo mismo desde hace treinta o cuarenta años y la prueba está en que la Liga MX cuenta con múltiples extranjeros, señaló para una entrevista a la cadena deportiva de ESPN.

“En mi tiempo había cuatro como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chicos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chicos, no tienen fogueo”, mencionó.

Campos fue el arquero titular en los Mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98(Foto: Twitter / @HEstadodeMex)

El tres veces mundialista con la Selección Mexicana también habló y fue claro al señalar que el mal momento por el que atraviesa el equipo dirigido por Gerardo Martino durante la eliminatoria se debe a “toda la mala planeación de los cuatro años, de todos los años que hay y que ha habido durante todo el futbol mexicano”.

Campos añadió que “cuando pasa esto, vamos contra los entrenadores, contra los jugadores, y más sobre los entrenadores; así es nuestro fútbol que no hemos entendido que lo más importante es lo deportivo. Y eso ha pasado siempre, desde que tuve la fortuna de estar en la Selección”.

El Inmortal también aprovechó la entrevista para realizar un llamado al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, y a los dueños del balompié mexicano para llevar a cabo ciertas modificaciones dentro del ámbito futbolístico, porque sólo así, México podrá volver a tener un camino distinto y mejor al de la actualidad.

Para el seleccionado como el tercer mejor portero del mundo por la IFFHS en 1993, ya es momento para hacer las cosas de forma distinta para poder llegar más lejos en los Mundiales, y añade que en todas las etapas, inclusive las que él vivió, el conjunto tricolor sufría dentro del rectángulo de juego durante las eliminatorias por la baja de juego.

Jorge Campos espera que la FMF comience a hacer distintas las cosas (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de lo anteriormente dicho por el ex arquero, no tiene dudas de que México podrá calificarse a Qatar 2022, porque “los rivales están aprovechando el mal momento del equipo, pero en los partidos en casa” se podrán reponer.

Otro de los ex seleccionados que alzaron la voz debido a la actualidad del combinado nacional fue Cuauhtémoc Blanco, quien aseguró que mientras él se encontraba en el Tri, no sucedían este tipo de cosas: “Conmigo no (se acostumbraba a perder), salía hasta molesto en el autobús y nadie me hablaba... Esperemos que se pongan la pilas otra vez la Selección Mexicana, iban en primero y ahora están en tercero”, dijo Blanco.

