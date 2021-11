La polémica declaración de Chucky Lozano contra Napoli que enfureció a la afición

Soccer Football - Serie A - Napoli v Bologna - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - October 28, 2021 Napoli's Hirving Lozano REUTERS/Ciro De Luca

Hirving Lozano se ha convertido en un de los referentes del futbol mexicano a nivel mundial. Desde su llegada a Europa, ha gozado de grandes logros en su paso por el PSV Eindhoven, así como en el Napoli. Sin embargo, ante la falta de minutos en el cuadro italiano, se sinceró y dio a conocer su deseo por vestir los colores de otro equipo, aunque el tono de sus palabras dieron de qué hablar entre los aficionados napolitanos.

Al término del partido contra Canadá, donde México se llevó la derrota de dos goles contra uno, el jugador brindó una polémica declaración sobre su presente deportivo. Aunque, a primera vista, su intención fue dar a conocer las ambiciones que tiene para el futuro de su carrera y no menospreciar al Napoli, el trasfondo pudo haber herido a los aficionados debido a las palabras que utilizó.

“La verdad que estoy en un club muy competitivo, con compañeros muy competitivos y que siempre luchan. He crecido mucho en ese aspecto, pero a mí me gustaría ir a un club más grande. Tengo mis objetivos muy claros. Me siento en un buen nivel y me gustaría dar el siguiente paso”, declaró a los micrófonos de Azteca Deportes.

Soccer Football - Europa League - Group C - Napoli v Legia Warsaw - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - October 21, 2021 Napoli's Hirving Lozano during the warm up before the match REUTERS/Ciro De Luca

Por un lado, las declaraciones del mexicano estuvieron encaminadas a hacer notar el panorama por el que atraviesa actualmente. Con la salida de Gennaro Gattuso del banquillo, su protagonismo tuvo un declive notable y la titularidad dejó de ser una condición frecuente. De hecho, Luciano Spalletti optó por Matteo Politano para la posición habitual de Lozano, es decir, la extrema derecha.

Por ese motivo, diversos aficionados, tanto en México como en Italia, expresaron su descontento por medio de las redes sociales. Aunque es evidente la calidad de juego de Lozano, muchos seguidores consideraron que la falta de resultados y protagonismo lo relegaron al banquillo. Es por eso que condenaron su percepción acerca de la institución a la que representa en la actualidad.

Aunque no cuenta con los mismos reflectores que otros clubes en el país como Inter de Milán, AC Milán o la Juventus de Turín, desde su fundación en 1926 el Napoli ha contado con grandes épocas y logros. A lo largo de su recorrido en la serie A y B del calcio italiano, ha conseguido una decena de títulos, logro que lo ubica como el séptimo equipo más ganador en el futbol de dicho país.

