Álvaro Morales llamó cínico a Tata Martino y exigió su renuncia

El director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo Martino, fue criticado luego del resultado que obtuvo con su equipo en el partido clasificatorio de la Concacaf. El combinado nacional cayó ante su similar de Canadá por marcador de 2 a 1. Los medios de comunicación y la afición mexicana criticaron al estratega argentino, pues concluyeron que fue el principal responsable de la derrota. En los noventa minutos, también hubo otros señalados como Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo y Néstor Araujo.

De ese modo, Álvaro Morales, quien es analista deportivo de ESPN, enfureció con el timonel sudamericano y dio los motivos por los que debería salir del banquillo del Tri: “¿No vas a renunciar verdad? Cuánto cinismo, cuánta falta de vergüenza y orgullo, ¿Si le das seguimiento a los jugadores en Europa? Estamos hundidos. Si vienes a cobrar el maldito cheque (de sueldo) que te lo den, Yon de Luisa dale el cheque”.

La crítica provino del cotejo en el que el Tricolor pocas oportunidades tuvo al ataque en el encuentro ante los canadienses. En donde únicamente obtuvo una posibilidad clara de gol, mientras que los locales tuvieron dos y las concretaron. El resultado negativo se sumó a la también derrota ante los Estados Unidos. Antes de la doble fecha FIFA, el conjunto mexicano lideraba el Octagonal con 14 puntos, posteriormente pasó al tercer peldaño.

Morales continuó con la detracción: “Tata, ya sabes qué hacer. No tienes madre. Pero nosotros tampoco la tenemos por seguir confiando en ti”.

La selección mexicana de futbol perdió ante Canadá 2 a 1 (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Asimismo, al término del partido subió un video en la plataforma del medio de comunicación donde trabaja, en dónde aseguró que a los mexicanos no les gusta perder: " A nosotros los mexicanos no nos gusta perder contra Estados Unidos, nos duele perder contra quien sea. Somos un desastre. Tú a nosotros no nos vendes humo. Tata, deja de vernos la cara”.

Ahora, tras ocho jornadas disputadas Canadá lidera el certamen con 16 unidades, por su parte los Estados Unidos tienen 15 y México 14. En cuarto lugar se encuentra Panamá con los mismos 14 pero con una diferencia de goles menor a la del Tri.

En el periodo anterior, con Juan Carlos Osorio al mando, la selección mexicana pasó al mundial de Rusia 2018 “caminando”. La última vez que aconteció algo similar fue para la Copa Mundial de Alemania 2006 con Ricardo Antonio La Volpe. Entre esos años hubo desfile de directores técnicos como Hugo Sánchez, José Manuel Chepo de la Torre, Jesús Ramírez, Miguel Herrera, Sven-Goran Eriksson; Víctor Manuel Vucetich, entre otros.

México llegó a 14 puntos en el octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 (Foto: Walter Tychnowicz/ Reuters)

La Concacaf otorga tres boletos y medio para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El medio pase se sortea para que se realice un partido de repechaje ante alguna nación de otro continente. Al momento se desconoce quién pueda ser la nación con la que pueda jugarse dicha estancia.

Faltan seis juegos por disputar en el octagonal centroamericano. De ese sextete, cinco los realizará como local el cuadro azteca. Por lo pronto, a finales de enero y principios de febrero se dará una fecha triple en donde visitará a Jamaica y recibirá a Costa Rica y Panamá. Los partidos en casa los tendrá que disputar sin gente, pues la FIFA sancionó al equipo tricolor por los gritos homofóbicos contra el portero en el partido contra Canadá en el Estadio Azteca.

Al momento, ya hay selecciones clasificadas al mundial como: Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Inglaterra y Francia, entre otras.

