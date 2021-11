Un luchador de MMA perdió un testículo tras recibir fuerte un rodillazo

Christian Lohsen aseguró que volverá a pelear cuando se recupere

Los luchadores de las artes marciales mixtas (MMA) saben que el dolor es parte del deporte que aman, sin embargo, a veces las lesiones son mucho más graves de lo que cualquiera espera y se ven obligados a pasar por el quirófano más de lo que imaginan. Este es el caso de Christian Lohsen, quien este sábado publicó en sus redes sociales una imagen desde el hospital para informarle a sus seguidores que acababan de extirparle un testículo.

Si bien no hay imágenes de lo que le sucedió durante una práctica, él y algunos de sus allegados se encargaron de explicar que el viernes, durante una sesión de combate amistosa, recibió un rodillazo en la zona baja. El golpe habría sido accidental y muy doloroso, por lo que tras algunos minutos de reposo decidieron llevarlo con un especialista.

El estadounidense de 26 años fue sometido rápidamente a estudios en la zona y tras ver los resultados los médicos le indicaron que lo mejor era extirparle el testículo afectado: “Gracias a todos los que anoche me ayudaron a llegar al hospital. Estoy bien descansando en casa, la cirugía salió bien. El doctor dijo que no perderé testosterona ni la capacidad de tener hijos por esto. Si pierdo el otro, sin embargo, será una historia diferente, así que de ahora en adelante si me golpeas en mi último testículo no seremos amigos... jajaja”, escribió en un posteo optimista en sus redes sociales.

La noticia de Christian Lohsen dio la vuelta al mundo rápidamente y miles de personas le enviaron su apoyo, incluidos otros luchadores. Por eso, el peleador norteamericano se mostró agradecido en otra publicación: “No recomiendo que nadie pase por esto... pero como estoy atrapado en el sofá mientras me recupero, me parece una locura la cantidad de artículos / comentarios / foros que he visto sobre lo sucedido. He visto el apoyo de personas que no conozco ni remotamente y también he visto un montón de buenos chistes que me han dado una buena y muy necesaria risa hoy. ¡Gracias a todos los que están enviando buenas vibraciones! ¡Me recuperaré y volveré! Tengo grandes amigos y familiares que me apoyan y la esposa perfecta ayudándome con cualquier cosa y con todo lo que necesitaba”.

El estadounidense no perderá su capacidad reproductiva y ahora deberá tomarse un tiempo alejado de la actividad hasta recuperarse. Además, cuenta con el caso de su compatriota Devin Powell, quien sufrió una lesión similar y al año siguiente volvió a combatir sin mayores dificultades.

