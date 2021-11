Caleb Plant mostró las lesiones que sufrió en su rostro tras perder por nocaut ante Canelo Álvarez

El mexicano le hace sentir el rigor al estadounidense en la velada llevada a cabo en Las Vegas (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Saúl Canelo Álvarez noqueó el sábado al estadounidense Caleb Plant y se convirtió en el campeón supermediano unificado, es decir, se quedó con los cinturones de las cuatro grandes entidades del boxeo (CMB, AMB, FIB y OMB). El mexicano, de 31 años, derrumbó a su rival en el round 11 del combate celebrado en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento, suma ahora 57 victorias (39 nocauts), dos empates y una única derrota, sufrida ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr. por puntos en 2013, cuando tenía 23 años. Por su parte, Plant padeció la primera derrota de su carrera en 22 presentaciones, y cedió el título que tenía, el de la FIB.

En las últimas horas, Caleb publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que dejó al descubierto el daño que le provocó el nocaut, sobre todo, en la todavía notable hinchazón en el arco superciliar de su ojo derecho.

“He logrado torcer el mundo a mi favor, y lo he hecho con nada más que pasión y talento. Estaré de regreso. Demostré que pertenezco al más alto nivel, y seré campeón del mundo otra vez. Nunca me ha dado miedo ir en grande, o salir a pelear con mi escudo. Gracias a todos los aficionados, y a quienes me apoyan”, escribió además en su cuenta de Twitter, orgulloso por su desempeño, dado que resultó el oponente que más fuerza le hizo a Canelo en sus últimas presentaciones.

La imagen que compartió Plant, en la que se ve el daño todavía notorio en su ojo derecho

Plant tiene una historia de vida fuerte. Tal como contó Infobae, vivía en un trailer junto a sus padre Richie, su mamá Beth y sus dos hermanas, sin aire en el verano y sin calefacción en el invierno. Durante sus primeros años durmió en un cajón porque ni siquiera tenían dinero para comprarle una cuna.

Además, con apenas 20 años fue papá en 2013 de Alia, quien nació con una condición médica desconocida que le provocó un daño cerebral prácticamente irreversible que le impedía moverse, sentarse y comer. A los 19 meses, la pequeña murió. Tiempo después, su madre fue asesinada a los 51 años. Por eso, Caleb se considera un sobreviviente.

“El boxeo es una imitación de la vida. Te noquean y te volvés a levantar. Después de todo lo que he pasado, siento que estoy preparado. Además de mi habilidad en el boxeo, mi destreza y todo lo que he estudiado sobre este deporte, las cosas que me han pasado en la vida me han preparado para este momento”, supo declarar.

Por eso, sabe que las lesiones que padeció ante Canelo sanarán. Y volverá a subir al ring con otros desafíos, en pos de honrar la memoria de su pequeña hija, a la que le lleva cada cinturón de campeón al cementerio.

Plant besa la lona ante el poder de Canelo: cedió el cinturón de la FIB y el mexicano unificó los títulos de la división (USA TODAY/Joe Camporeale)

