La polémica frase desde Mercedes que llevó al extremo la batalla Hamilton-Verstappen en la Fórmula 1

El violento accidente que tuvieron Hamilton y Verstappen en Italia (Foto: Reuters)

Max Verstappen y Lewis Hamilton le dieron un viento transformador a la Fórmula 1 en esta temporada. La batalla mano a mano por el título confirmó que la nueva era de la máxima categoría del automovilismo atraviesa por un furor renovador. Hasta acá, la puja tuvo de todo. Desde maniobras milimétricas hasta accidentes que pudieron terminar en un hecho lamentable. A cinco fechas del final, y a horas de correr el GP de México, el líder de Mercedes encendió la mecha de la dinamita que parece que explotará en cualquier momento.

Toto Wolff habló de los accidentes históricos en las definiciones de la F1 y no descartó que suceda algo similar entre Max y Lewis. En declaraciones que difundió el Daily Mail, Wolff dijo que es posible que en estas últimas fechas del campeonato sea vean coaliciones como las de la época Senna-Prost.

“Si llegamos al escenario de Abu Dabi con posibilidades de título entre ambos, quien esté delante intentará hacer lo mismo que en los años de Senna y Prost”, vaticinó el directivo del equipo alemán.

El director austríaco de Mercedes piensa que es inevitable que no haya roces dentro de la pista entre Hamilton y Verstappen, quienes están en lo más alto de la clasificación general, con el joven neerlandés 12 puntos por delante del piloto británico. “Lo hemos visto antes con Schumacher y con Villeneuve, y lo hemos visto con Senna y con Prost dos veces. Esto hace al deporte tan interesante”, comentó Wolff, quien aclaró que no dará ninguna indicación a su pupilo: “No daré la instrucción de chocar contra alguien.”

Toto Wolff no descartó que suba la tensión entre Hamilton y Verstappen en las últimas carreras de la Fórmula 1 (Foto: REUTERS)

En la última carrera que se celebró en Estados Unidos, la tensión tuvo un nuevo capítulo: Verstappen y Hamilton protagonizaron un cara a cara en la pista que pudo haber terminado mal cuando apenas corrían los primeros minutos del primer día de pruebas. No es un detalle menor que ambos vienen de tener accidentes violentos en carreras como el ocurrido en Italia cuando el neerlandés le pasó por encima de la cabeza al británico o el del GP de Gran Bretaña que terminó con Max en el hospital.

Sobre este incidente, Wolff se mantuvo firme en la idea de que el culpable del accidente en Italia fue Verstappen: “¿Qué ocurrió en Monza? Verstappen echó fuera a Lewis porque le iba a adelantar y era más rápido, y eso es totalmente comprensible. Si estás compitiendo por el campeonato y ves que te desvaneces porque el otro tío te está adelantando, ¿qué mejor método tienes para evitar que no te pueda adelantar?.”

“No creo que puedas controlarlo, no creo que quieras controlarlo porque ellos son los gladiadores de sus máquinas. Nadie hubiera querido calmar a los gladiadores en la arena hace 2.000 años. No vamos a interferir”, agregó el director de Mercedes.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en Red Bull. El propio Max Verstappen salió a responder con cautela a los dichos de Toto Wolff sobre la batalla en las carreras que quedan por delante. “Realmente no pienso en peleas históricas anteriores entre dos pilotos y lo que hicieron. Eso es el pasado. Solo me concentro en lo que tengo que hacer en la pista, por supuesto, y eso es intentar hacerlo lo mejor que pueda. Así es como, al final del día, vas a ganar el campeonato, intentar conseguir la mayor cantidad de puntos disponibles y, por supuesto, vencer a tu rival”, apuntó el joven de 23 años al sitio oficial de la F1.

Max Verstappen es el actual líder del Mundial de F1 y puede romper este año con la hegemonía de Mercedes. (Foto:@Max33verstappen)

El actual líder del Mundial, quien está ante la gran posibilidad de romper con la hegemonía de Mercedes, aseguró no cambiará su mentalidad en lo que queda de la competencia y tratará de no sentir la presión de estar cerca del título.

“Realmente, mi enfoque será el mismo que el de todo el año. Me gusta lo que estoy haciendo y eso me quita la presión. No es la primera vez que participo en una pelea por un título. Sí, es la primera vez en la Fórmula 1 pero no en mi vida. Así que al final del día eso no cambia realmente porque necesitas ganar y eso es lo que he estado haciendo en el pasado también, así que necesito intentar hacer lo mismo aquí”, concluyó Verstappen.

