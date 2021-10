“Estúpido, idiota”: el insulto de Verstappen a Hamilton tras un nuevo cruce y un gesto que dio que hablar en la Fórmula 1

* El cruce entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en Estados Unidos

Cuando restan sólo seis carreras en el calendario 2021 para la definición del campeonato de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial volvió a presenciar un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, los dos candidatos a quedarse con el título de pilotos de la temporada.

En la segunda tanda de entrenamientos libres en el primer día de actividad del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto neerlandés y el británico se cruzaron en la pista en los primeros minutos de las pruebas. Ambos llegaron junto a la última curva del circuito De Las Américas en Austin, Hamilton no le dejó espacio a Verstappen, tuvo que irse fuera del trazado en el ingreso a la recta principal cuando recién iban tres minutos de las prácticas.

Acto seguido, ambos siguieron por la pista mano a mano y, una vez que llegaron al primer giro del circuito, el conductor a bordo de su Red Bull dejó pasar al Mercedes. En contacto con su equipo, el piloto de los Países Bajos marcó su enojo por la maniobra e insultó al siete veces campeón del mundo. “Estúpido, idiota”, le dijo Verstappen a Hamilton, para luego hacerle el gesto con el dedo del medio en desaprobación por su actitud.

El insulto de Verstappen a Hamilton tras un nuevo cruce en pista

Hay que destacar que este es un nuevo cruce entre los dos grandes animadores del torneo de la Fórmula 1. Hace poco más de un mes, a poco del comienzo del Gran Premio en Italia, ambos tuvieron un choque dramático, que acabó con el auto del piloto neerlandés subido al Mercedes de Hamilton. Fue en el giro 26 de la carrera cuando el británico se detuvo para cambiar neumáticos. Volvió a pista y se encontró con el neerlandés, que al llegar a la chicana fue por afuera en la curva hacia la derecha y estiró el radio de giro.

Los dos se exigieron al máximo y sus autos se tocaron, se fueron a la cama de leca donde el Red Bull se montó sobre una de las Flechas de Plata. La repetición en cámara súper lenta muestra cómo parte del chasis del coche de Verstappen se rompe sobre el Halo del monoplaza de Hamilton, que salvó su integridad. No hubo ninguna consecuencia física para los corredores, pero si reactivó la polémica entre los grandes aspirantes al título de pilotos.

Luego de lo sucedido en el autódromo de Monza, también hubo un enfrentamiento en la previa del GP de Rusia, pero fuera de la pista. En la rueda de prensa previa a la carrera, a Hamilton le preguntaron si cree que la presión en la lucha por el campeonato afecta a Max, a lo que respondió: “Obviamente, no lo admitirá y no voy a hacer una suposición, pero solo digo que recuerdo lo que fue cuando tuve mi primera (lucha por el título) y definitivamente va en aumento”.

Una postal que recorrió el mundo: el toque entre Hamilton y Verstappen en Monza (EFE)

En este sentido, la respuesta de Verstappen no tardó en llegar. “Sí, ¡estoy tan nervioso que apenas puedo dormir!”, dijo de forma irónica. “Es tan horrible luchar por un título, ¡realmente lo odio! Estoy muy relajado con todas esas cosas y realmente no me molesta”, agregó el neerlandés.

Antes de la clasificación y posterior final de este domingo, Verstappen está al frente del campeonato de pilotos por sólo seis puntos sobre Hamilton (262.5 a 256.5). Al final de la segunda tanda, el más rápido en EEUU fue el mexicano Sergio Checo Pérez con su Red Bull gracias a un tiempo de 1: 34.946 y fue seguido por Lando Norris (McLaren) y en tercer lugar quedó Hamilton. El neerlandés terminó en la 8° posición, a casi un segundo del líder.

SEGUIR LEYENDO: