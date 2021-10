Tigres vs Chivas: dónde y cuándo ver el encuentro de la jornada 16 en la Liga MX

Chivas y Pumas se enfrentarán en la cancha del Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza (Foto: Cuartoscuro)

Solamente restan dos partidos para que los equipos de la Liga MX afiancen sus aspiraciones para disputar la liguilla del Grita México Apertura 2021. Si bien los dos cuadros cuentan con posiciones favorables que, al menos, les asegurarían el repechaje, las Chivas tienen la necesidad de sumar puntos para no descender del peldaño 11, mientras que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) buscarán lo mismo para no salir de la zona de clasificación directa.

En un duelo correspondiente a la jornada 16, los Tigres de Miguel Herrera recibirán en su casa a los pupilos de Marcelo Michel Leaño, quien en los últimos encuentros ha sabido rescatar puntos vitales que lo mantienen en la lucha. Pese a ello, son los locales quienes lucen como favoritos a conservar los tres puntos pues, además de su vasto plantel, contarán con el apoyo de la gente en su estadio.

El estado de Nuevo León se encuentra en condiciones sanitarias favorables para la apertura de los recintos al aire libre. En ese sentido. el Estadio Universitario, también conocido como El Volcán, tiene la autorización para recibir aficionados al 70% de su capacidad, es decir, casi 30 mil personas que podrán ocupar las butacas en caso de vender el boletaje en su totalidad. Para el resto de la afición, las acciones serán transmitidas a través de diversas plataformas.

El título que los Rayados obtuvieron en Concachampions ha implicado una presión extra sobre los hombros de Miguel Herrera (Foto:Jennifer Buchanan/REUTERS)

Lugar: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Fecha: sábado 30 de octubre de 2021.

Hora: 21:10.

Televisión: el encuentro de la jornada 15 será televisado a través de la señal abierta en el canal 5 para toda la República, así como en el canal 8 en la voz de los narradores regiomontanos de TUDN. En tanto, en la señal de paga estará disponible por medio del canal de TUDN, así como el de Afizzionados.

Aplicación: tanto la app oficial de TUDN, como la de Blim TV e Izzy Go llevarán la transmisión en vivo del encuentro. Sin embargo, para poder acceder a la cobertura es necesaria la suscripción al servicio de televisión de paga o cada una de las plataformas.

Internet: El sitio web de TUDN, así como el de Blim TV tendrán las acciones en vivo y a todo color, aunque también es necesaria una suscripción.

Radio: para quienes no puedan sintonizar el encuentro por las plataformas anteriores, los micrófonos de W Deportes contarán con la transmisión en vivo. De esa forma, en punto de las 21:00 arrancará la cobertura por medio del 730 de Amplitud Modulada (AM) y el 96.9 de Frecuencia Modulada (FM).

Las Chivas han rescatado cinco puntos en la misma cantidad de partidos (Foto: Twitter/@Chivas)

Sobre el próximo partido, Miguel Herrera aseguró en conferencia de prensa que el funcionamiento de Michel Leaño al frente del banquillo no ha llenado las expectativas de la afición y la directiva, por lo que dudó que su figura sea la adecuada para dirigir un equipo tan importante como lo son las Chivas del Club Deportivo Guadalajara.

“Ahora lo está haciendo bien, pero no sé si lo vayan a dejar o no. No sé si sea la estampa de técnico para un equipo tan importante como Chivas. Tiene una gran relación con Amaury y por eso está ahí, pero no lo sé, tendrá que ganársela. Si se llega a meter a la Liguilla podría estar entre los candidatos”, señaló.

Los Tigres se ubican en la cuarta posición, aunque cuentan con un partido de ventaja sobre León, su perseguidor más cercano. Al igual que el quinto lugar, cuentan con 22 unidades, por lo que vencer a las Chivas podría ser un logro crucial para la clasificación a la liguilla. Mientras tanto, las Chivas se encuentran en el filo del repechaje y el cerrado puntaje que prevalece en la zona los obliga a llevarse los tres puntos de San Nicolás de los Garza.

