La razón por la que Rafa Márquez salió del Barcelona

Rafael Márquez vivió 7 años en el Barcelona. Con el club Blaugrana levantó títulos de Liga, Copa e inclusive de Champions League. Fue titular con el equipo, conformó una muralla defensiva junto a Carles Puyol y salía jugando con Xavi o Busquets. Sin embargo, Pep Guardiola, su técnico de aquel entonces, le comentó en la temporada de 2010 que ya no contaba con él.

El defensor mexicano se vistió de culé en el 2003 y vivió un proceso de reestructuración con el equipo. Su aporte en la defensa, sumado a su visión de juego y el buen golpeo de balón, le valieron para ser un jugador inamovible dentro de la cancha. De hecho, cuando Guardiola tomó las riendas del Barcelona en 2008 también lo consideró como titular.

Todo cambió en la semifinal de Champions de 2009, cuando el equipo enfrentó al Chelsea. En dicho partido, el Káiser salió lesionado y se perdió el resto de la temporada. “Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta, me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna”, recordó Márquez en entrevista con El Chiringuito.

A pesar de la situación, Márquez intentó pelear por un puesto en el equipo, pero su esfuerzo no fue suficiente y seguía viendo los partidos desde la banca o directamente desde la tribuna. El defensor se mostró desesperado ante la situación y acudió con Guardiola para entender la situación.

“Hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera, tenía las puertas abiertas y me fui”. Aclaró Rafael Márquez.