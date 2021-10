Vincent Janssen confesó haber llegado “crudo” a los festejos de Rayados por el campeonato

Janssen peleó cada balón en la final contra América. (Foto: Jorge Mendoza/Reuters)

Rayados de Monterrey alzó una nueva copa al vencer al América. Los regiomontanos superaron a los pupilos de Santiago Solari por marcador de 1-0. El tanto de Rogelio Funes Mori hizo explotar a todo el estadio y generó una celebración como pocas veces se ve en el futbol mexicano. En ese sentido, Vincent Janssen, realizó una confesión bastante particular.

El arieta holandés dio a conocer que se encontraba “crudo”, cuando las dos chicas anfitrionas de los festejos le preguntaron cómo se sentía luego de los festejos por la consecución del campeonato. Después, el propio atacante aclaró que sólo estaba bromeando.

En el partido del día de ayer, El Toro entró de cambio para fungir como revulsivo en el cuadro dirigido por Javier Aguirre. El Vasco vio en Janssen al jugador ideal para entrar a pelear todos los balones y aprovechar los contragolpes que su equipo tuviera. Vincent estuvo a punto de liquidar la final en una jugada en la que se sacó a Guillermo Ochoa de encima, pero su definición se frustró debido a que el disparo fue salvado justo en la línea de gol.

Vincent Janssen ha batallado para encontrar sitio en Rayados. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Janssen, a pesar de no haber marcador gol, demostró que puede ser un relevo de lujo para partidos de alta exigencia. Aunque no ha podido ganarse la titularidad desde que arribó a la Sultana del Norte, su rendimiento se ha caracterizado por ser diferencial cuando entra de cambio para apoyar a sus compañeros. Rogelio Funes Mori, goleador histórico del club, no le ha dado espacio para que ocupe la delantera. Y ninguno de los directores técnicos que han pasado por la institución ha apostado por jugador con dos nueves.

Con esta nueva conquista, el futbolista de Países Bajos ha sumado su segundo título con Rayados. También estuvo presente en la final del Apertura 2019 en la que los regiomontanos superaron a Las Águilas. Más allá de que su rendimiento todavía no refleje todo el glamour que rodeó su fichaje, el Toro se ha ganado dentro de la preferencia de los aficionados rayados.

Monterrey volverá a representar a México en el Mundial de Clubes, que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos del 9 de diciembre al 19 de diciembre. Los Rayados albergan la esperanza de volver a competir contra un club europeo, como lo hicieron hace dos años contra el Liverpool. Todavía queda por saber quién será el representante de la Conmebol, que se definirá entre Palmeiras (campeón defensor) y el Flamengo, finalistas de la Copa Libertadores 2021.

Monterrey ganó su boleto al próximo Mundial de Clubes, (Foto: Jorge Mendoza/Reuters)

El representante de Europa será el Chelsea de Inglaterra, equipo con el que Monterrey también tiene historia. Ambos cuadros se enfrentaron el Mundial de Clubes 2012. Aquel día, los europeos se llevaron la victoria por marcador de 3-1. Rayados ganó el tercer lugar de la competencia y Los Blues cayeron en la final ante el Corinthians de Brasil con una anotación de Paolo Guerrero.

Monterrey tendrá que cargar una presión extra para la cita del próximo mes de diciembre, pues en la última edición del torneo su máximo rival, Tigres, llegó hasta la final. Los felinos cayeron en el partido decisivo ante el Bayern Múnich por marcador de 1-0, gracias a un controversial tanto a cargo de Robert Lewandowski.

En esta nueva edición, Javier Aguirre y su equipo tendrán la oportunidad de demostrar que pueden mejorar el papel hecho por Tigres a principios de este año. Hasta el momento, las mejores participaciones del Monterrey son las de 2012 y 2019. En ambas alcanzaron el tercer lugar.

