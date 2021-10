Cómo fue el primer encuentro entre Martinoli y José Ramón Fernández en TV Azteca

José Ramón y Martinoli compartieron muchos años de pantalla en Azteca Deportes. (Fotos: ESPN // Tv Azteca)

Christian Martinoli es uno de los narradores más populares de los últimos tiempos. Junto a Luis García y Jorge Campos ha conformado un gran equipo de transmisión que les ha merecido el reconocimiento del público mexicano. Pero no todo fue sencillo para el cronista, ya que en sus comienzos tuvo que librar muchas batallas para colocarse en el lugar que hoy en día ocupa.

Su sueño siempre fue llegar a la televisión y ser un destacado comentarista, pero tuvo que partir de su ciudad natal, Toluca, Estado de México, para buscar mejores oportunidades. Después de trabajar durante un tiempo en medios locales, dio el salto a W Radio, donde trabajó con algunas figuras reconocidas: Enrique Perro Bermúdez y Alfonso Doctor Morales.

Ya en aquella emisora Martinoli tuvo que chocar frente a la realidad que imperaba en los medios de comunicación, pues según contó en Historias Engarzadas, el Doctor Morales lo regañó y le dijo que nunca llegaría a ser nadie en la industria. Lejos de dejarse caer por esas palabras, el cronista siguió con su camino y fue en busca de una oportunidad en TV Azteca, una empresa que en ese momento contaba con muchas figuras del ámbito.

Christian Martinoli forjó una amistas de años con José Ramón Fernández (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Fue así que por medio de Luis Manuel Jaramillo, director de cámaras de TV Azteca, se presentó en las instalaciones del Ajusco para buscar una entrevista de trabajo con José Ramón Fernández. Martinoli había conocido a Jaramillo en la radio de Toluca. Aunque programas diferentes, Christian sabía que el Ingeniero trabajaba en TV Azteca y quería pedirle una oportunidad para obtener una cita con el jefe de la sección.

Martinoli fue a la oficina de José Ramón y tuvo que lidiar con el impacto de conocer a un ícono de la televisión, según contó en “Historias Engarzadas”. “Me recibe Emma, la histórica secretaría de José Ramón. Aparece José Ramón, me voltea a ver, y me dice: ¿usted quién es?”.

La respuestas de Martinoli fue directa pero no convenció a Joserra. “Me dice: ahhh, es el amigo de Jaramillo. Le respondo: Amigo de Jaramillo no soy. Lo conozco por la radio en Toluca, pero amigo no soy”, recordó el cronista sobre su primer encuentro con Fernández.

Martinoli y el Doctor García son una de las duplas más famosas de la televisión en la última era. (Foto: YouTube/ Dr. García)

Al final, Martinoli obtuvo la cita pero debió soportar un momento muy tenso. “Me estaban haciendo derecho de piso. Voy con Valdés y me dice José Ramón: ¿y usted qué hace? Le digo que yo narro futbol. (Me responde) Ahhh, usted narra. Valdés, el señor narra”. Después llegó el clímax de ese encuentro: “Ah usted es narrador. Usted es un p*ndejo. A ver Valdés, atiende al señor que narra. Me da un zape y se va”, rememoró Martinoli sobre quien años más tarde se convirtió en su principal maestro.

Después de aquel momento, Martinoli consiguió entrar a la fuente deportiva de la empresa. Sin embargo su ingreso no se dio de la forma en la que él lo esperaba, pues fue enviado a un programa con un tono más ligero. Lo que él buscaba era realizar un trabajo serio, más enfocado a coberturas y al análisis de los partidos de futbol.

Después de aquel mal trago, se afianzó por completo en el ámbito de la crónica deportiva. Primero en la mesa de “Los Protagonistas” y luego por su cuenta en las narraciones de Mundiales y partidos de la Selección Mexicana junto a Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague.

