La pelea en el vestidor que habría alejado a Chicharito de las convocatorias con el Tricolor

Jesús Tecatito Corona habría sido el vencedor en la pelea en los vestidores. (Foto: Instagram/@jesustecatitoc)

El ex comentarista de TUDN, Beto Valdés, afirmó que los jugadores Jesús Corona y Javier Hernández habrían llegado a los golpes en los vestidores tras un encuentro de la Selección Mexicana. El Chicharito se habría llevado la peor parte de este encontronazo, no solamente por las marcas de la batalla, si no porque parece que por este sería uno de los motivos para no ser convocado en el proceso al Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con una entrevista en el programa Dos Tiempos al Aire, Humberto Valdés platicó sobre esa curiosa situación, en la que mencionó que el jugador del Porto de Portugal habría sido el vencedor de aquel conato de bronca entre ambos futbolistas mexicanos.

“Llegaba tarde (Chicharito Hernández) porque se iba con la familia, a veces no dormía en el hotel. ¿Se acuerdan una vez que salió algo madreadón? Se aventó un tiro con un compañero. De buena fuente, de buena fuente sé que se aventó un tiro con el Tecatito y así apareció el Chicharito en un partido”, reveló Valdés.

