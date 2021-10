De Faitelson al Perro Bermúdez: las emotivas despedidas por la muerte de Javier Sahagún

Javier Sahagún, Enrique Burak y Guillermo Schutz en una transmisión de Televisa Deportes (Foto: Twitter/@memo_schutz)

El mundo de los medios de comunicación deportivos en México está de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento del reconocido ex narrador de Televisa Deportes Javier Sahagún. Ante el triste acontecimiento, diversos comentaristas y ex compañeros dedicaron palabras de despedida y agradecimiento hacia su persona.

“Descansa, hermano, ya es justo que lo hagas. Luchaste como un guerrero digno de tu más épica crónica. Me quedo en el corazón con tu sonrisa, tu bondad, tu voz, tu generosidad e incondicionalidad. No puedo explicarte el vacío que queda sin ti. Gracias por tanto.”, fue lo expresado a través de redes sociales por Alberto Lati, ex colaborador de Televisa.

Personajes de distintas cadenas lanzaron emotivas palabras luego del fallecimiento de Sahagún (Foto: Captura Twitter)

Enrique Bermúdez, uno de los narradores más reconocidos dentro de los medios mexicanos, compartió espacio en diversas ocasiones con el fallecido, al grado de construir una amista con él. “Se nos fue un grande del periodismo y un gran Amigo Javier Sahagun ! Abrazo a sus seres queridos!!”, escribió el Perro en su cuenta oficial de Twitter.

La larga trayectoria dentro de Televisa le permitió a Javier contar con diversos amigos dentro de los medios (Foto: Captura Twitter)

Miembros de otras cadenas televisivas deportivas también lamentaron la muerte de Sahagún, además, mandaron condolencias y apoyo a los seres queridos cercanos del ex narrador. “Me entero con mucho pesar del fallecimiento de mi muy estimado Javier Sahagún, un tremendo periodista y mejor ser humano. Mis condolencias y mis oraciones hacia su familia y seres queridos por el eterno descanso de Javier”, fueron las palabras de León Lecanda, colaborador de ESPN.

Diversos comentaristas mandaron condolencias a las familias del fallecido (Foto: Captura Twitter)

Sahagún fungió como mentor de distintos narradores jóvenes quienes comenzaron su camino dentro de los medios de comunicación. Uno de los casos es el de Raoul Ortiz, quien aprendió grandes enseñanzas de la mano de Javier. “Fue en Sudáfrica 2010 cuando te conocí y de inmediato me brindaste una mano, un consejo y tu amistad. Hombre que dejó tremenda escuela y grandes recuerdos. Descansa en paz, el color de tu vida fue fantástico. Abrazo cariñoso a familiares y amigos”, expresó el Pollo, quien acompañó su texto con una foto del recuerdo.

Sahagún sirvió como mentor de muchos narradores jóvenes dentro del medio deportivo (Foto: Captura Twitter)

Otro de los personajes más reconocidos de México que dedicó palabras hacia Sahagún es David Failtelson, cuya trayectoria le ha permitido compartir experiencias junto a la mayoría de periodistas del medio. “Lamento mucho enterarme del fallecimiento del periodista Javier Sahagún. Tuve el honor de convivir en algunos eventos con él. Siempre fue muy respetuoso, educado y profesional. Un abrazo para su familia y compañeros. QEPD.” señaló.

Grandes personalidades de la televisión lamentaron el fallecimiento del narrador (Foto: Captura Twitter)

Javier Alarcón, quien figuró como director del área de deportes de Televisa, y quien participó por muchos años como jefe directo del narrador, compartió algunas de las entrañables virtudes que caracterizaron la carrera de Sahagún. “¡Vuela, tocayo! Nos quedamos con la bohemia, la sonrisa, la amistad honesta y tu irrepetible sensibilidad periodística”, escribió Alarcón.

Javier Alarcón, ex director de Televisa Deportes también se manifestó después de la muerte de Sahagún (Foto: Captura Twitter)

Hasta el momento no se han revelado más detalles de la causa de la muerte del ex narrador, pero, se supo que en las semanas recientes fue hospitalizado por algunos problemas de salud. Incluso, muchos de sus compañeros pidieron ayuda mediante redes sociales para encontrar donadores de sangre que pudieran servir para mejorar su condición.

Su estancia en Televisa se cortó en 2016 luego de un fuerte recorte de personal. En marzo de 2020 anunció durante un video publicado en sus cuentas oficiales que había logrado salir adelante de un diagnóstico de cáncer, con el cual fue diagnosticado desde el año 2019.

