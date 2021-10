El alentador mensaje de Checo Pérez que lanzó para el GP de México

Culminó el Gran Premio de Estados Unidos y Sergio Pérez logró repetir podio. Terminó la carrera en la tercera posición y a pesar de algunas dificultades que se le presentaron a lo largo de la competencia a causa de la deshidratación, Checo se mantuvo firme y se llevó los elogios de la afición y del equipo de Red Bull Racing.

Compartió el podio con su compañero de escudería, Max Verstappen, en segundo lugar quedó Lewis Hamilton -de Mercedes- y él en tercero. El público que se dio cita en el Circuito de las Américas festejó el logro del piloto tapatío.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Checo Pérez agradeció cada una de las muestras de cariño de la gente y mandó un mensaje alentador para los fanáticos que esperan la llegada del Gran Premio de México, el cuál se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre.

El piloto tapatío resaltó que fue “la carrera más larga” de su vida pero apuntó que su logro en Estados Unidos fue una demostración de lo que pasará el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No perdió de vista que la emoción de los espectadores lo llevó a completar el Gran Premio y sacar adelante el tercer puesto.

“¡Gran trabajo de todo el equipo! Hoy fue la carrera más larga de mi vida. ¡toda la energía que me dieron hoy en la pista me ayudó a concretar este resultado! Nos vemos en casa, no tengo duda que haremos vibrar ese autódromo como nunca. ¡Gracias! <a href="https://twitter.com/hashtag/USGP?src=hashtag_click">#USGP</a>”