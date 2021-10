Sin Ochoa, Chucky Lozano y Raúl Jiménez: el Tri presentó su convocatoria para jugar contra Ecuador

Los 18 eleidos por Martino para el duelo frente a Ecuador (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Después de encontrar distintas dificultades para que Gerardo Martino pudiera dar a conocer la convocatoria para el encuentro amistoso en contra de la Selección de Ecuador, la Selección Mexicana dio a conocer a los jugadores que vestirán la casaca nacional para el encuentro del próximo miércoles 27 de octubre.

Dichas dificultades se derivaron luego de que, al no ser un compromiso de fecha FIFA, el Tata Martino tuvo que recurrir a jugadores que militan dentro del balompié nacional; no obstante, muchos de los equipos mexicanos decidieron no prestar a sus jugadores para dicho compromiso nacional. Uno de los casos fue el de América y Monterrey, debido a que ambos equipos disputarán la final de la Concacaf Liga de Campeones el jueves 28.

Por ello, Martino tuvo que armar una selección con una base apoyada en en jugadores jóvenes que, en algunos de los casos, vieron acción en los Juegos Panamericanos de 2019 y otros en Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Gerardo Martino tuvo que atravesar algunas dificultades para armar al combinado mexicano (Foto: José Méndez/EFE)

Los seleccionados:

Rodolfo Cota- León

Jonathan Orozco- Xolos de Tijuana

Jesús Angulo- Atlas

Kevin Álvarez- Pachuca

Victor Guzmán- Xolos de Tijuana

Hared Ortega- Toluca

Osvaldo Rodríguez- León

Roberto Alvarado- Cruz Azul

Ricardo Angulo- Guadalajara

Uriel Antuna- Guadalajara

Fernando Beltrán- Guadalajara

Alan Cervantes- Santos

Erick Lira- Pumas

Jesús Ramírez- León

Erick Sánchez- Pachuca

Alejandro Zendejas- Necaxa

Eduardo Aguirre- Santos

Santiago Giménez- Cruz Azul

La Federación Mexicana de Fútbol arregló con antelación dicho partido, como parte de las giras en Estados Unidos , sin embargo, el equipo fue afectado debido a que los clubes dieron la negativa al préstamo de sus jugadores, a pesar de que se consideró únicamente llamar a los que militan en la Liga MX y dejar de lado a los mexicanos que juegan en Europa y en la MLS.

La situación no solo afectará exclusivamente al combinado mexicano, pues el resto de los clubes del balompié nacional se ha negado al préstamo de jugadores para el equipo ecuatoriano que forman parte de la competición, como el caso de Ángel Mena y Aytron Preciado, entre otros. De acuerdo con ESPN Digital.

Eduardo Aguirre, Roberto Alvarado y Ricardo Angulo nuevamente formarán parte del Tri (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Dentro de los 18 convocados, llama la atención que Gerardo Martino únicamente haya convocado a dos centros delanteros. Además de los futbolista que representarán al combinado mexicano, Jesús Angulo, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Ricardo Angulo, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre son los jugadores que consiguieron la medalla de bronce en la última edición de los Juegos Olímpicos.

Con respecto a la última convocatoria que se dio para encarar los compromisos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Osvaldo Rodríguez y Uriel Antuna repitieron su seleccionado.

En cuanto a las reacciones por el duelo, Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, hizo un llamado a la Selección Mexicana y pidió empatía para que Martino no convocara a futbolistas de su escuadra; no obstante, estarán presentes dos jugadores del conjunto cementero.

Martino y México se medirán contra Ecuador el próximo jueves 27 de octubre (Foto: Jose Cabezas/REUTERS)

Una de las preocupaciones para muchos equipos del balompié mexicano es que sus jugadores pudieran tener alguna lesión en estos partidos de preparación y no puedan contar con ellos para la recta final del Grita México 2021. Además, cabe señalar que en la segunda semana del mes de noviembre, el Tri disputará una nueva jornada de eliminatorias mundialistas y ahí no podrán negarse a prestar a sus convocados.

El combinado tricolor viajará esta tarde a la ciudad de Charlotte, poco después de que la mayoría de los futbolistas se concentren para mañana iniciar los preparativos tácticos de cara al encuentro amistoso.

SEGUIR LEYENDO: