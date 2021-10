Max Verstappen explotó contra la serie que muestra la Fórmula 1 por dentro y tomó una fuerte decisión

Max Verstappen es una de las máximas estrellas de la Fórmula 1 desde que debutó (Foto: Reuters)

La batalla entre Red Bull Racing y Mercedes, con Lewis Hamilton y Max Verstappen en el centro de la escena, revitalizó la escena de una Fórmula 1 que parecía perder terreno en los últimos años. Sin embargo, el renovado furor por la categoría principal del automovilismo mundial no se explica solamente por un tópico y seguramente la publicación de la serie Drive to Survive haya aportado su grano de arena en el impulso.

Sin embargo, la producción que muestra el detrás de escena de la temporada de la F1 también genera controversias puertas adentro especialmente con los pilotos. El nombre crítico más resonante es el del neerlandés, quien en las últimas horas dio a conocer su tajante determinación de no colaborar más con el documental: “Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar”.

“Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero que sucedan hechos y cosas reales”, expresó el corredor de 24 años en una entrevista con la Agencia AP que sirvió como antesala al GP de Estados Unidos que albergará una nueva jornada de batallas entre Lewis y Max, quien lidera el torneo con apenas seis puntos de ventaja.

Max está en pareja con Kelly Piquet (Foto: Reuters)

La producción de Netflix, que ya acumula tres temporadas y está rodando la cuarta, salió a la luz a comienzos del 2019 con el repaso del campeonato mundial 2018 y a partir de allí graficó lo sucedido en los torneos venideros. Con gran expectativa de lo que será la nueva edición del 2021 por las rispideces que ya protagonizaron hasta acá Verstappen y Hamilton, la decisión del piloto de Red Bull rápidamente se hizo viral en redes sociales entre los fanáticos.

“Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos. Pero desde mi lado como conductor no me gusta ser parte de eso”, sentención el corredor que se quejó que en entrevistas realizadas para la emisión las frases se utilizaron fuera de contexto por lo que se “falsificarían muchas cosas”.

Lo llamativo del caso es que uno de los personajes centrales en cada temporada es Christian Horner, el popular jefe de Red Bull Racing. Más allá de su queja, Verstappen reconoció que “probablemente” estará en el programa durante lo que se vea en 2021: “Una vez nos encontramos caminando, así que probablemente eso estará ahí”.

Max vive hoy en día en Mónaco y está en pareja con la modelo brasileña Kelly Piquet, hija del tres veces campeón de F1 Nelson Piquet. Ese vínculo despertó gran polvareda en el ambiente porque Kelly estuvo en pareja –y tuvo una hija– con el corredor ruso Daniil Kvyat, quien hasta 2020 estuvo a bordo de un AlphaTauri, la escudería satélite de Red Bull. “Soy un chico normal y crecí en un pueblo pequeño. Todas estas cosas, el drama, simplemente no es para mí. No es mi mundo”, se limitó a contestar cuando hizo referencias a su vida privada.

