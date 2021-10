El dardo de Javier Alarcón a Yon de Luisa por su salida de Televisa: “No duró mucho”

Alarcón fungió como jefe de Televisa Deportes del año 2000 y hasta el 2015 (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

La visión de Javier Alarcón a la hora de hacer televisión deportiva fue pieza angular para el despunte y éxito de diversos programas futbolísticos dentro de Televisa Deportes. El reconocido comentarista y ex director de la empresa se posicionó como uno de los referentes en los medios mexicanos, por lo que su salida generó algunas polémicas y luego de cinco años se han seguido revelando más detalles sobre la misma.

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, Alarcón respondió a una de las preguntas de sus seguidores en donde se le cuestionaba sobre porqué se dio su salida de la aclamada televisora. Al respecto y sin muchos miramientos, el comentarista no dudó en dar algunos detalles y el contexto en el cuál se llevó a cabo su cambio de empresa.

“Desde 1998 y hasta el 2015 tuve al mismo vicepresidente, Ricardo Pérez Teuffer, él me hace director de Televisa Deportes en donde estuve hasta 2015. Hasta que llegó Yon de Luisa, un nuevo vicepresidente con una idea muy distinta , completamente diferente a lo que habíamos construido”, expresó Javier Alarcón en el video publicado en la red social.

El comentarista catapultó a la fama a programas como La jugada (Foto: Instagram / @javier_alarcon_g // Televisa)

El ex director de Televisa Deportes señaló como principal responsable de su salida de la empresa a Yon de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quien llegó a imponer cambios que no fueron del agrado del comentarista. “No compaginé con él, no fue un tema personal, fue un tema profesional, tenía otra manera de ver televisión. No duró mucho, yo creo que equivocó la perspectiva”.

A pesar de las diferencias con el superior, Alarcón dejó en claro que su relación con el dueño de la televisora de las estrellas no terminó en malos términos y agradeció a todos los que lo apoyaron en su crecimiento en el medio. “En ese momento pedí mi salida de la empresa, fui a hablar con Emilio Azcárraga. Me trató muy bien, a ambos nos pesó la decisión. Me liquidaron conforme a la ley y tengo una muy buena relación con él y con todos los ejecutivos de la empresa”, indicó.

La dirección de Televisa Deportes comenzó a dar de qué hablar a partir del Mundial de Alemania 2006 cuando se implementó una manera renovada de realizar los programas deportivos relacionados al evento. Análisis, debate, dinámicas, anécdotas, invitados especiales y gran variedad de personajes de comedia catapultaron a “La Jugada del Mundial” como uno de los shows más vistos del momento.

El éxito del show mundialista se trasladó a las transmisiones tradicionales de televisión. El espacio de los domingos por la noche en el canal de las estrellas mantuvo un arraigo importante por parte de los espectadores quienes esperaban observar el programa de “La Jugada”, el cual se hizo cada vez más importante bajo el mando de Alarcón.

Alarcón pidió su salida de televisa luego de la llegada de Yon de Luisa (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

La formula parecía no tener fecha de caducidad por lo que cada cuatro años el equipo de televisa deportes seguía transmitiendo el programa todos los días durante los eventos mundialistas. Sin embargo, el Mundial de Brasil 2014 fue el último para Javier Alarcón en la empresa, quien solicitó su salida un año después.

“A veces hay que cerrar los ciclos, darte cuenta que ya no eres necesario en esa empresa. (Televisa) es una empresa muy grande que siempre saldrá adelante, independientemente de las personas”, declaró el comentarista de televisión.

Actualmente Alarcón forma parte del equipo de deportes de Grupo Imagen, otra de las cadenas televisas que ha comenzado a generar intereses en los tiempos recientes.





