Gianni Infantino: “Sería fantástico organizar un Mundial en Sudamérica”

Gianni Infantino se reunió con Claudio Tapia en su llegada a la Argentina

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a la Argentina en el marco de una gira que emprendió en búsqueda de apoyos para su proyecto de organizar el Mundial cada dos años. Tras aterrizar el domingo por la noche, el mandatario del ente que rige el fútbol internacional participó de una cena con dirigentes de club y este lunes en horas del mediodía hizo una visita al predio de Ezeiza que culminó con una conferencia conjunto junto al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

En una conferencia brindada en el predio de Ezeiza, el titular de la Casa Madre con sede en Suiza dejó una serie de frases que hicieron hincapié en la realización del certamen internacional cada dos años, fomentar el fútbol en todo el planeta, impulsar el fútbol femenino, realizar un “verdadero homenaje especial a Diego Armando Maradona” y confeccionar las sedes compartidas para albergar al torneo más codiciado del planeta.

Las frases más destacadas

“Una candidatura sudamericana es muy fuerte para organizar un Mundial. Desde siempre se vive el fútbol de una manera increíble, porque el corazón del fútbol está aquí. Sería fantástico organizar un Mundial en Sudamérica”

“Es un honor y una emoción particular estar en Argentina. Es un sitio excepcional. Lo más bonito que tiene este país este lugar impresionante, porque se vive el fútbol. Todos los argentinos se tienen que sentir orgullosos del predio, porque no hay muchos como éste. No sólo por el espacio y todo lo que se está haciendo, sino por la magia que tiene con los antecedentes de los campeones del mundo. Ya me siento en mi casa”.

“Nunca debemos perder el sentimiento que esto nos genera. Los dirigentes estamos al servicio de los jugadores y los hinchas. Tenemos que crear las estructuras, porque los escenarios donde brillan los futbolistas deben ser perfectos. Y en este sentido, la AFA está haciendo un trabajo brillante, con una estrategia extraordinaria”.

“Como presidente de la FIFA, estoy al lado de la AFA, porque estamos trabajando en el mismo equipo”.

Los directivos se reunieron en el predio que la AFA tiene en Ezeiza (Foto: Twitter / @AFA)

“El partido suspendido entre Argentina y Brasil es un caso que está pendiente en la Comisión Disciplinaria de la FIFA y como presidente no debo intervenir, porque es un órgano independiente. Lo que vimos fue algo que no puede pasar. Fue algo inaceptable, pero eso será una decisión de los órganos. Yo creo que siempre los partidos deben resolverse en la cancha, pero no siempre se puede. En el futuro no queremos ver más imágenes como esas, sea en Sudamérica o en cualquier parte del mundo, porque es algo que le hace mucho daño al fútbol”.

“El Congreso de la FIFA nos ha pedido con el 88% del apoyo de las federaciones de realizar un Mundial cada dos años. Además, armar un nuevo calendario internacional que acabará en 2024. Tanto la AFA como los clubes hacen un gran trabajo en el fútbol femenino y debemos empezar a poner al fútbol femenino al mismo nivel que el fútbol masculino. Por eso hemos pedido a los expertos técnicos si desde el punto de vista del fútbol sería viable un Mundial cada dos años y cuáles serían sus beneficios deportivos. Sin tener en cuenta los temas económicos y organizativos. Ya se ha hecho una propuesta y estamos consultando a todo el mundo. Algunos están a favor y otros en contra, pero la idea es buscar soluciones a los problemas que tiene el fútbol en todo el planeta. Hoy hay una distancia enorme entre el fútbol de Europa y el resto del mundo. Nosotros no queremos bajar el nivel europeo, sino elevar el del resto. Creo que una de las ventajas se fijarán en el Mundial cada dos años y la modificación del calendario. La idea es que haya mayor competición en el alto nivel, para brindar más esperanzas a los hinchas. Cuando se decidió jugar una Copa del Mundo cada 4 años, sólo 40 equipos jugaban al fútbol y hoy somos más de 211″.

“Hoy un jugador como Messi viaja por año 400.000 kilómetros al año, mientras que un jugador europeo hace 40.000 kilómetros. Y no se trata sólo de los viajes, sino de los cambios de horarios y del clima. No es justo que un jugador argentino viaje 10 veces más que el europeo, porque cuando llegan a los mundiales en junio estarán más cansados que otros. Tampoco la solución es jugar todas las Eliminatorias en un mes, porque en Sudamérica se tienen que disputar los 18 partidos. Hoy estamos buscando opiniones y propuestas para mejorar al fútbol en general”.

La conferencia de prensa que protagonizaron Infantino y Tapia en Ezeiza (Foto: Twitter / @AFA)

“La posibilidad de que Israel organice un Mundial es un sueño. Creo que el fútbol unifica, porque durante ese mes en el que se desarrolla el torneo se paraliza el planeta. Creo que son pocos los países que están en condiciones de organizar un Mundial, por eso después de Qatar se disputará en 3 países enormes. Creo que el caso de Israel podría darse junto con algún otro estado árabe que esté cerca”.

“Todo lo que podamos hacer para homenajear a Diego Armando Maradona, lo vamos a hacer. Habrá un partido con Italia, pero debemos pensar en cómo será, porque no puede ser sólo un partido. Tiene que ser algo especial, porque Diego es una persona muy querida en todo el mundo”.

“La Copa Intercontinental es un trofeo que ha escrito la historia. Ha evolucionado, porque si antes sólo se jugaba al fútbol en Sudamérica y en Europa, mi misión es promover al deporte en todo el mundo. Creo que debemos hacer un verdadero Mundial de Clubes, con más participantes, que no incluya sólo a los campeones continentales, sino también con los ganadores nacionales. Creo que hay formatos que se pueden encontrar que serán más inclusivos”.

“Nuestra responsabilidad es tomar una decisión antes de diciembre para definir si se podrá realizar el Mundial cada dos años. Mi idea es buscar el consenso entre todos los factores que involucran al fútbol. Escucharemos al presidente del COI y a todas las asociaciones para hacer un análisis profundo, porque yo mismo me había negado a realizar una Copa del Mundo cada dos años, porque se trata de modificar un dogma. Pero cuando uno hace un análisis entero, comprende los beneficios que eso atrae”.