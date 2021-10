“No hay un mejor América después del mío”: Ruso Brailovsky (Fotos: Instagram/@rusoel23/@Club América)

El Club América está de fiesta, pues en el 105 aniversario de la institución, el club celebra por todo lo alto ser el equipo más ganador del fútbol mexicano, ya que en su museo presume récords en los tres trofeos más importantes de su región: 13 títulos de Liga MX, seis de Copa MX y siete de Concacaf Liga de Campeones.

Esta espectacular estadística no se entiende sin la gloriosa década de 1980, época en la que el cuadro azulcrema se coronó en cinco ocasiones y que significó el trampolín necesario para convertirse en un equipo grande de México, pues antes de aquella camada de leyendas solamente se habían cosechado tres trofeos de liga profesionales.

Uno de los grandes estandartes de aquel equipo es Daniel Brailovsky, quien a pesar de haber estado solamente tres años en la institución, es recordado como una de las máximas leyendas del club y también como uno de los más ganadores, pues en ese lapso consiguió el histórico tricampeonato: temporada 1983-84, 1984-85 y PRODE 1985.

Daniel Brailovsky fue homenajeado en el centenario del Club América como una de las máximas leyendas en la historia del equipo (Foto: Liga MX)

En el marco del aniversario águila, el Ruso se dio el tiempo para conversar con Infobae México y revelar algunas de las intimidades que tenía aquel histórico equipo de los 80, a quien considera el mejor conjunto que ha tenido la institución desde su llegada a México en 1982.

¿Ese América es el mejor de todos los tiempos?

“Fue el equipo que me tocó vivir y puedo hablar de lo que conozco. Desde ahí en adelante, sin ninguna duda, fue el mejor América”, afirmó el argentino de 62 años, quien portó el número 23 en su dorsal y que fue clave en los tres campeonatos que consiguió el equipo.

En el segundo escalón colocó al América comandado por Leo Beenhakker desde el banquillo, pues fue uno de los planteles que más espectáculo ofreció al público y que contaba con otras leyendas, entre las que destacaron Cuauhtémoc Blanco, Luis Alves Zague y Germán Villa, pero que dejó un gran vacío en las vitrinas.

Daniel el Ruso Brailovsky con la camiseta del Club América de México en 1983 (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

“He visto el (América) de Leo Beenhakker, que jugaba espectacular, pero nosotros también jugábamos espectacular y salimos tres veces campeones, ese América no salió campeón”

Sobre la nula cantidad de trofeos que levantó el club durante el año en que estuvo Beenhakker, Brailovsky resaltó la superioridad de sus Águilas entre 1982 y 1985, años en los que se consiguió el tricampeonato.

“Ahí es donde queda el recuerdo de ‘qué lindo’, ‘qué bien jugaban’, todos recordamos lo que sucedió y cómo se terminó yendo don Leo Beenhakker de la institución, no salió campeón. Entonces desde que me tocó vivirlo y estar en la cancha, hasta el día de hoy, el mejor América que he visto es el mío”, afirmó.

Daniel el Ruso Brailovsky festeja un gol con el Club América de México en 1983 (Foto: Twitter/@America_0215)

Por último, el Ruso Brailovsky puso en evidencia cómo el público y la afición que no pudo observar aquella escuadra también mantiene la postura de que aquel América de inicios de los 80 es el mejor de la historia, gracias a las memorias que existen en redes sociales.

“El americanismo lo recuerda y mucha gente joven que no lo vio y que ve videos en YouTube, se sigue quedando con ese América”, sentenció para Infobae México, en especial por vencer a Chivas y Pumas en dos de las tres finales disputadas.

Aquel histórico equipo estaba conformado por Héctor Miguel Zelada en la portería; Vinicio Bravo y Alfredo Tena como pilares en la defensa; Cristobal Ortega, Javier Aguirre y Carlos de los Cobos como referentes del medio campo, y con Carlos Hermosillo, Eduardo Bacas y el propio Daniel Brailovsky como atacantes primordiales.

