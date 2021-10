“Mejor perder 4-3 que ganar 1-0”: Ruso Brailovsky sobre el América de Solari (Fotos: Instagram @santiago_solari.oficial / @rusoel23)

Desde que Santiago Solari aterrizó en Coapa, el Club América se convirtió en el equipo más consistente del fútbol mexicano. En temporada regular acumula 20 victorias sobre la cancha de 28 partidos disputados y tiene a las Águilas como el equipo con más puntos conseguidos en toda la liga desde su llegada.

Estas estadísticas extraordinarias no las pudo refrendar en la única liguilla que ha disputado, donde quedó fuera en cuartos de final de su primer torneo; sin embargo, más allá de este traspié sufrido, uno de los puntos que más se le critica al cuadro azulcrema es su estilo de juego.

El equipo de Solari no se caracteriza por ser uno lanzado al ataque ni que predomine el juego vertical, mucho menos cuando consigue ponerse en ventaja en el marcador. De sus 20 victorias, nueve han sido por una diferencia de dos goles o más; sin embargo, en solo tres partidos de liga mexicana ha podido marcar más de dos tantos.

Daniel Brailovsky fue homenajeado en el centenario del Club América como una de las máximas leyendas en la historia del equipo (Foto: Liga MX)

Este escenario ha provocado que la concepción de su estilo sea poco ofensivo, algo que en palabras de Daniel el Ruso Brailovsky para Infobae México, no termina de convencer.

“Me gustaría que fuera un equipo más ofensivo, que ataque mucho más y que piense en el arco rival, pero si sale campeón de esta manera lo voy a festejar igual”

Esas fueron las palabras que proporcionó la leyenda del cuadro americanista durante la entrevista, donde fue cuestionado respecto al estilo del equipo y sobre si era de su agrado la manera en que se desempeña el equipo comandado por su compatriota, Santiago Solari.

¿Te gusta el América de Solari?

“Solari tiene una forma de entender, jugar y de querer el fútbol que trata de meter en el América. A mi me parece que los resultados son los que mandan hoy en día y uno prioriza el resultado antes que lo romántico y la belleza”, señaló para Infobae México.

A pesar de matizar las declaraciones y reafirmar su amor por el club y su deseo de que salga campeón -incluso bajo estas características- no pudo evitar comparar al equipo con la filosofía que le impregnó el América cuando llegó a Coapa.

Desde la llegada de Santiago Solari al Club América, ningún otro equipo acumula más puntos que las Águilas (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

“De acuerdo con lo que nos señalaba Guillermo Cañedo (padre), a veces era preferible perder 4-3 que ganar 1-0″

Bajo este concepto aterrizó en la Ciudad de México en 1982, cuando recibió las indicaciones desde las altas esferas del equipo de tener que priorizar la espectacularidad del juego antes que el resultado, por lo que el actual estilo de Solari contrasta con lo que expresaba el presidente de la institución en aquel entonces, Guillermo Cañedo de la Bárcena, quien era la mano derecha del dueño, Emilio Azcárraga Milmo.

¿Podrías hacer las cosas mejor con este América?

“Eso me parece injusto porque no estoy adentro y no estoy en el lugar. Yo puedo hablar de lo mío, de lo que me tocó a mí. Cuando me dieron el equipo, fue uno de los planteles más débiles en los últimos 20 años y le ganamos a Chivas, Pumas, Cruz Azul, gané la Interliga y llegamos a la final de la Sudamericana, que por cierto, empate global y nos robaron por gol de visitante, que no entendemos de dónde salió una cosa así”.

El Club América llegó a la final de la Copa Sudamericana 2007 vs Arsenal de Sarandí bajo las órdenes de Daniel el Ruso Brailovsky, quienes perdieron por el criterio de gol de visitante luego de un 4-4 en el marcador global (Foto: TELAM 162)

Daniel Brailovsky estuvo en el cuadro americanista entre 2007 y 2008, etapa en la que consiguió 14 victorias, tres empates y siete derrotas, por lo que salió del equipo con un porcentaje de victorias del 62.4%, de acuerdo con Héctor R. Hernández, el historiador oficial del Club América.

En aquella época, el América del Ruso fue eliminado en el repechaje del Apertura 2007 y no pudo concluir el Clausura 2008 tras desacuerdos internos con el club y luego de una derrota 1-0 contra el Atlas; sin embargo, en el palmarés dejó un torneo Interliga y un subcampeonato polémico de Copa Sudamericana 2007.

En aquella edición del torneo, el organismo de Conmebol cambió la reglamentación de último momento e impuso el criterio de gol de visitante para definir al ganador de la final en caso de empate global, por lo que el entrenador argentino se sintió ultrajado tras el gol al 84′ de Martín Andrizzi que puso el 4-4 definitivo.

