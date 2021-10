Duras críticas de un ex PSG contra Neymar tras la reflexión sobre su retiro: “Está mostrando falta de compromiso”

Neymar fue criticado por un ex jugador del PSG tras decir que podría dejar el fútbol después del Mundial (Foto: REUTERS)

Que una figura del fútbol del calibre de Neymar haya cuestionado su propia fortaleza mental para seguir en el deporte de élite es algo que tuvo un gran impacto en cada rincón del mundo. Mucha gente se solidarizó con la estrella brasileña, aunque no todos. Un ex jugador del Paris Saint Germain lanzó duras críticas contra él y lo acusó de “falta de compromiso” con el elenco parisino.

Se trata de Jérome Rothen, quien jugó cinco temporadas en el PSG y lamentó las recientes declaraciones de Neymar sobre su futuro más allá de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, que podría ser el último Mundial de su carrera.

“Sus últimas declaraciones son horribles para el PSG. Atraviesa una mala etapa y está mostrando falta de compromiso con el club. Neymar es un jugador fabuloso cuando está en forma, el problema es que está pasando por una mala etapa. Le falta coraje”, dijo Rothen en diálogo Radio Montecarlo.

Jérome Rothen, ex jugador del Paris Saint Germain, criticó a Neymar por su reflexión.

En su análisis, Jérome Rothen, quien acostumbra a hablar sin tapujos cuando se refiere a la actualidad de su ex club y sus protagonistas, dijo que el jugador brasileño de 29 años tiene compromisos con su equipo y espera que no le paguen su bonificación por ética.

“El amor que tiene por Brasil es claro, quiere ganar el Mundial. Su última oportunidad será en Qatar, dentro de un año. Pero tengo que recordarle sus deberes. Cuando eres un jugador de este nivel , una figura icónica para un club hace más de cuatro años y donde ya has decidido terminar tu carrera, no puedes decir esto. Espero que no le den un bono de ética por declaraciones como esta. Tiene que hacer frente a sus responsabilidades”, indicó.

El futuro de Neymar es una incógnita tras la reflexión sobre su futuro (Foto: REUTERS)

El futuro de Neymar sigue siendo una incógnita después de los dichos que se salieron a partir de un documental que filmó para DAZN. “No sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, dijo el jugador brasileño en la obra titulada Neymar Jr, Dinastía de Reyes.

