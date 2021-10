Courtois estalló contra la UEFA y la FIFA por el exigente calendario: “Sólo se preocupan por el dinero”

Thibaut Courtois cargó contra la FIFA y la UEFA (Reuters)

Este domingo Italia venció 2 a 1 a Bélgica en el partido que definió el tercer puesto de la UEFA Nations League, un certamen creado por el organismo europeo para reemplazar los amistosos que se disputaban en la fecha FIFA después de cada Mundial. Debido a esto, a los jugadores se les ha sumado exigencia y su tiempo de descanso es cada vez menor, por lo que algunos han empezado a manifestarse al respecto.

Quien tuvo una posición clara fue Thibaut Courtois, arquero belga que es una de las figuras del Real Madrid. “Este partido por el tercer y cuarto puesto es sólo un partido por el dinero y tenemos que ser honestos al respecto. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra”, sostuvo después de terminado el cotejo.

“Sólo lo jugamos porque significa dinero extra para la UEFA. Miren cuánto han cambiado las alineaciones de ambos equipos. Si los dos hubieran estado en la final, otros jugadores habrían jugado. Eso sólo demuestra que jugamos demasiados partidos. La UEFA acaba de crear otro torneo de clubes, la Conferencia League. Les molesta que otros equipos quieran una Superliga pero no les importan los jugadores. Ellos sólo se preocupan por el dinero de sus bolsillos”, insistió el guardameta de 29 años.

Jürgen Klopp fue uno de los primeros en cargar contra la UEFA por la falta de descanso en el calendario (Reuters)

Es que los futbolistas de élite que juegan en Europa tienen un calendario apretado con partidos prácticamente cada tres días si se tiene en cuenta que con sus clubes disputan dos certámenes domésticos (liga y copa), un torneo internacional, y además deben representar a sus selecciones, ya sea para la UEFA Nations League, la Eurocopa, las Eliminatorias o el Mundial.

“Está mal que no se hable de los jugadores. Ahora escuchamos que se jugará un Mundial cada dos años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca. Pero no somos robots. Nadie se preocupa por nosotros. Al final, los mejores jugadores se lesionarán. Tres semanas no son suficientes para que podamos jugar 12 meses al más alto nivel. Si nunca decimos nada, será siempre lo mismo”, reclamó Courtois en un claro pedido a sus colegas para que alcen la voz.

Otros que ya se han manifestado al respecto han sido algunos entrenadores. Jürgen Klopp, al frente del Liverpool, estalló hace algunas semanas al enterarse que la FIFA pretende un Mundial cada dos años: “No hay otro deporte en el mundo con un calendario tan ajetreado. Hay deportes que demandan más físicamente, como el atletismo y las maratones, pero no corren 20, 30 o 40 carreras al año. Todos sabemos lo que está ocurriendo, dicen de dar más oportunidades a países diferentes, pero al final lo único que importa es el dinero”.

El alemán mantuvo su postura y pidió mayor descanso: “Imagina que hubiera un Mundial y una Eurocopa cada dos años. Eso quiere decir que los jugadores tendrían que jugar un gran torneo todos los años. Solo tendrían tres semanas de descanso cada año. Todo las nuevas ideas que han aparecido en los últimos años han intentado añadir más partidos. Eso no es bueno a largo plazo”.

Pep Guardiola ha pedido incluso que se elimine alguna competición (Reuters)

Justamente fue él uno de los que impulsó la idea de no prestar a los futbolistas sudamericanos para la Fecha FIFA de marzo que finalmente se suspendió. Otro de los que se sumó a estas quejas fue Pep Guardiola, quien cargó directamente contra el fútbol inglés que cuenta con tres torneos domésticos: FA Cup, Premier League y Carabao Cup. “Las autoridades deberían reflexionar sobre ello, pero todos los directivos se quejaron y no les importa. Descanso de solo dos o tres días, una y otra vez. Los jugadores sufren”, dijo en enero de 2020 al pedir que se suprima la Copa de la Liga: “Eliminen esta competición. Así habrá menos partidos, menos competiciones, menos equipos, más calidad y menos cantidad. La gente puede vivir sin fútbol por un tiempo. Esto es demasiado”.

Lo cierto es que el calendario se ha ajustado debido a la enorme cantidad de competiciones que existen, a tal punto de que un futbolista cuyo equipo avanza en todas las competiciones puede juega entre 50 y 60 partidos por temporada. Pero pese a las quejas y a lo que ha ocurrido este año cuando varios clubes europeos se negaron a ceder a sus jugadores a las selecciones, la FIFA no planea achicar el calendario.

SEGUIR LEYENDO: