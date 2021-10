Nuevo capítulo en la novela Mbappé: PSG le hará una oferta impactante que lo pondrá por encima del resto de las estrellas del plantel

Paris Saint Germain busca convencer a Kylian Mbappé (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Lo que era un secreto a voces finalmente salió a la luz y terminó de sacudir al Parque de los Príncipes. Kylian Mbappé reconoció públicamente que solicitó su salida del Paris Saint Germain en el pasado mercado de pases.

“A finales de julio anuncié que quería irme. Pedí irme porque desde el momento en que no quise renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener un recambio de calidad. El PSG es un club que me dio mucho. Siempre he sido feliz, los cuatro años que pasé aquí, y lo sigo siendo. Anuncié mi intención con suficiente antelación. Quería que todos salieran beneficiados, pero también dije;’ Si no quieres que me vaya, me quedaré'”, fue la bomba que lanzó una de las principales figuras del conjunto comandado por Mauricio Pochettino.

Pese a sus palabras, la intención del elenco de la capital francesa sigue siendo la misma: retener al delantero. Aunque Real Madrid se encuentra al acecho y podría comenzar a negociar con el futbolista en condición de libre a partir de enero, RMC Sport sostiene que la dirigencia del PSG planea un nuevo embate para convencer a Mbappé. La intención es la de ofrecer un nuevo contrato, el cual sería más corto (quieren que, al menos, siga en el club hasta después del Mundial de Qatar 2022) y por una suma de dinero aún mayor a la ofrecida con anterioridad, lo que lo convertiría en el mejor pago de la plantilla, superando al argentino Lionel Messi y al brasileño Neymar.

El atacante de 22 años, que actualmente se encuentra bajo las órdenes de Didier Deschamps para una nueva jornada de Eliminatorias con Francia, es una de las grandes figuras del Paris Saint Germain en este inicio de temporada. El delantero lleva convertidos cuatro goles y brindó cinco asistencias en 11 presentaciones. Su equipo lidera con comodidad en la Ligue 1 (aventaja por seis puntos a su escolta, el Lens) y comanda junto al Brujas en el Grupo A de la Champions League, donde también se encuentran Manchester City y RB Leipzig.

La Casa Blanca no quiere dejar pasar esta oportunidad, ya que tiene en la mira a Mbappé desde su paso por Mónaco. “En enero tendremos noticias, esperamos que el 1 de enero pueda solucionarse todo”, advirtió el presidente Florentino Pérez, dejando en claro que el gran objetivo del Real Madrid es convencer al joven francés.

Estas palabras recrudecieron la tirante relación que actualmente existe entre el Merengue y los franceses. El brasileño Leonardo, director deportivo del PSG, no dudó en apuntar contra el mandatario y el accionar de su institución durante esta novela. “Es una falta de respeto que no podemos tolerar. Esta nueva salida es solo la continuidad de una falta de respeto hacia el París Saint Germain y hacia Kylian. En la misma semana, un jugador del Real Madrid (Karim Benzema), luego el entrenador del Real Madrid (Carlo Ancelotti) y ahora el presidente del Real Madrid, hablan de Kylian como si ya fuera uno de ellos”, manifestó.

“Florentino Pérez ya había hablado de Kylian a la afición madrileña durante la semana. Repito: es una falta de respeto que no se puede tolerar. Ha estado sucediendo durante dos años”, añadió el brasileño. Y luego, concluyó: “Solo recuerdo que se acabó la ventana de transferencia, que está en marcha una temporada. Hay partidos y el Real Madrid no puede seguir comportándose así. ¡Que se detenga! Kylian es un jugador del Paris Saint-Germain y el club entiende completamente que esta relación durará”.

