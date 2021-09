Llamado de último momento: Scaloni sumó a un futbolista a la lista de Argentina para la triple fecha de Eliminatorias

Facundo Medina, el nuevo citado por Scaloni (REUTERS/Kim Hong-Ji)

A una semana del partido ante Paraguay en Asunción por la primera de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni citó a un nuevo futbolista para la nómina de convocados que afrontará el duelo ante los guaraníes, como visitante, Uruguay y Perú en el estadio Monumental. Facundo Medina, jugador del Lens de la Ligue 1, la liga de Francia, fue convocado para sumarse al plantel.

El futbolista, surgido en las divisiones inferiores de River Plate y que se destacó en Talleres de Córdoba durante la Superliga 2019-2020, nivel que le valió su venta al conjunto francés en más de 4 millones de dólares, fue uno de los jugadores que siempre estuvo en la nómina de las juveniles que dirige Fernando Batista. Es más, bajo la conducción del Bocha, el zurdo fue parte del equipo argentino que jugó en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El nacido en Villa Fiorito, mismo barrio que Diego Maradona, participó del Mundial Sub 20 en 2019 y también fue clave en la obtención del Preolímpico Sub 23 que le dio el pasaje a los JJOO al seleccionado argentino. Más allá de sus actuaciones en las juveniles, esta no es la primera vez que Medina es citado por Scaloni: en octubre de 2020, el defensor ingresó en el final del partido que Argentina le ganó a Bolivia en La Paz por las Eliminatorias.

En la doble fecha de noviembre, en la que la Selección igualó 1-1 ante Paraguay y venció a Perú en Lima (2-0), el marcador central también fue parte de la convocatoria pero no sumó minutos en ambas presentaciones.

Medina participó de los Juegos Olímpicos en Tokio (REUTERS/Molly Darlington)

Ahora, de cara a los enfrentamientos ante el combinado paraguayo, a la Celeste y a los peruanos, el DT campeón de la Copa América citó a 30 futbolistas en la primera nómina que se dio a conocer hace algunos días. Liderados por el capitán Lionel Messi, que viene de anotar su primer gol con la camiseta del PSG frente al Manchester City por Champions League, hay que remarcar que Scaloni llamó a dos futbolistas que se encuentran lesionados. Ellos son Exequiel Palacios y Paulo Dybala.

El jugador del Bayer Leverkusen sufrió una rotura de ligamento en el tobillo derecho hace poco más de una semana, diagnóstico que preveía cuatro semanas de recuperación, pero en Ezeiza confían en tenerlo a tiempo. El de la Juventus, por su parte, debió abandonar la cancha a los 20 minutos del primer tiempo en el partido que su equipo disputó el último domingo ante la Sampdoria por una molestia muscular. Es más, en las últimas horas, justo por el encuentro por la Champions entre Sevilla y Wolfsburgo, Marcos Acuña se retiró del campo con un fuerte golpe en uno de sus tobillos.

Entre los retornos, se destaca el de Lucas Alario, punta del Bayer Leverkusen, que por cuestiones físicas no estuvo en la consagración en el estadio Maracaná. Además, otro que vuelve es el arquero Esteban Andrada, que dejó Boca y ahora mostró gran nivel en el Monterrey, de México.

El primer choque será de Argentina el jueves 7 de octubre, a las 20, ante Paraguay en Asunción. El próximo paso será el domingo 10, desde las 20.30, será el turno de recibir al equipo del Maestro Tabárez en l Monumental de Núñez. Finalmente, el jueves 14, también a las 20.30 y en el mismo escenario, los de Scaloni recibirán al elenco incaico dirigido por Ricardo Gareca.

Messi volverá a jugar con la camiseta argentina (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

La nómina de Scaloni para la triple fecha de Eliminatorias

Arqueros: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Esteban Andrada (Monterrey) y Juan Musso (Atalanta).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina Lucero (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax), Juan Foyth (Villarreal) y Facundo Medina (Lens).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (París Saint Germain), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Bologna) y Alejandro Gómez (Sevilla).

Delanteros: Lionel Messi (Paris Saint Germain), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Ángel Di María (Paris Saint Germain), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (River) y Paulo Dybala (Juventus).

