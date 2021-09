“¿Será más grande que Fernando Valenzuela?”: el análisis de Faitelson a Julio Urías

Faitelson cuestionó su Julio Urías será el nuevo Fernando Valenzuela (Foto: Reuters)

La noche del domingo 26 de julio el pitcher mexicano, Julio Urías Acosta, llegó a las 19 victorias con Los Ángeles Dodgers y con ello se acercó al récord del histórico ex beisbolista Fernando Valenzuela. Urías lanzó cinco entradas y logró tres ponches, con ello llevó a su equipo a la victoria 100 de la temporada y él aseguró una más para su récord personal.

Ante ello, el periodista deportivo de ESPN, David Faitelson, realizó un breve análisis de la carrera que mantiene el lanzador originario de Culiacán, Sinaloa, y cuestionó si se convertirá en el nuevo Valenzuela pues las cualidades que ambos comparten son muy similares.

Cabe recordar que tanto Valenzuela como Urías son pitcher zurdos, ambos mexicanos y comparten la similitud de jugar en el mismo equipo de los Dodgers, por lo que las comparativas no están de más. Por lo que, Faitelson habló al respecto. Por medio de su cuenta oficial de Twitter publicó un breve análisis de la carrera del lanzador de 25 años y apuntó que “necesita concentrarse para dar su mejor versión”.

El récord del ex lanzador es de 21 juegos ganados durante la temporada de 1986, por lo que Julio está a dos más de igualar la marca del Toro (Foto: Kirby Lee/USA TODAY Sports)

Además, el periodista deportivo argumentó que a pesar de las comparaciones con El Toro, Julio Urías está realizando un buen trabajo que lo mantiene a dos victorias de alcanzar a Valenzuela.

“Mexicano, zurdo y de los Dodgers… ¿Será más grande que Fernando Valenzuela?, preguntan casi todos… Julio Urías debe concentrarse en ser su mejor versión posible…Lo esta haciendo muy bien, con, y, a pesar de las comparaciones…”, escribió en redes sociales.

El récord del ex lanzador es de 21 juegos ganados durante la temporada de 1986, por lo que Julio está a dos más de igualar la marca del Toro, y en su caso, poder superarla. Urías podría convertirse en uno de los beisbolistas mexicanos con más victorias en MLB.

Faitelson reconoció la cosecha de triunfos de Julio Urías (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Faitelson explicó que, en dado caso que lo logre o no, el sinaloense ya se convirtió en uno de los mejores pitcher mexicanos en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol.

“Julio Urías tendrá la oportunidad de alcanzar las 20 victorias en la temporada. Lo consiga o no, hablamos ya de uno de los mejores pítchers mexicanos en la historia de las Grandes Ligas…”, compartió en su cuenta oficial de Twitter.

Otro de los récords que ya superó el lanzador de Los Ángeles Dodgers se trata el que realizó Teodoro Higuera en 1987, pues él logró un total de 18 victorias, y con la que consiguió Urías ante Arizona Diamondbacks el domingo pasado la rebasó.

Julio Urías podría llegar a las 20 victorias en la temporada (Foto: Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports)

A pesar de las constantes comparativas entre Julio Urías y Fernando Valenzuela, el pelotero de Culiacán le confesó al propio Faitelson en su programa Cronómetro de ESPN que no habrá alguien igual a Valenzuela, resaltó la importancia de la carrera del Toro en el béisbol mexicano y apuntó que su historia no se repetirá.

“Como siempre lo he dicho, Valenzuela va a haber uno y como él no se va a repetir otra historia así (…) Simplemente estoy tratando de hacer mi carrera, mis números y ¿por qué no? si Dios nos bendice con una carrera muy buena como la de él, ni modo de decirle que no”, contó a Faitelson el pasado mes de agosto.

Faitelson explicó que, en dado caso que lo logre o no, el sinaloense ya se convirtió en uno de los mejores pitcher mexicanos (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Por otra parte resaltó la importancia de la comparativa entre Urías y Valenzuela, enfatizó en el legado que dejó El Toro en el béisbol y que ahora sirve como referente histórico para todos los que practican el deporte.

“Que te comparen con una persona así es algo grandísimo. Lo que hizo Valenzuela para esta organización y lo que hizo para los mexicanos, en el caso del beisbol, la verdad que fue algo increíble. Nos ha abierto las puertas Todavía nos sigue abriendo las puertas a muchos y cuando se habla de beisbol y los Dodgers es lógico hablar de él (…) Hizo algo increíble por la organización y los mexicanos”, añadió para el mismo programa de ESPN.

