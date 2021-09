La sorpresiva decisión que tomó Emma Raducanu luego de su histórica consagración en el US Open

La joven de 18 años decidió separarse del entrenador que la ayudó a levantar el US Open (Foto: USA TODAY)

Lograr levantar el trofeo del Abierto de los Estados Unidos a tan temprana edad es un impresionante mérito para Emma Raducanu. La británica de 18 años llegó desde la qualy hasta el partido decisivo donde doblegó a la canadiense Leylah Annie Fernandez para quedarse con el último Grand Slam de la temporada. Pero en el momento en el que alcanzó su mejor nivel de tenis, la joven campeona decidió terminar el vínculo con su entrenador en busca de alguien más experimentado en el rubro.

De manera inesperada, Raducanu se separó de Andrew Richardson luego de su histórico triunfo en el US Open y ahora está a la espera de un profesional con más rodaje en el medio para que la guíe en sus próximos pasos en la gira. El ex jugador profesional había asumido el cargo como tutor de Emma después de su participación en Wimbledon, a principios del verano europeo, cuando se retiró en la cuarta ronda debido a problemas respiratorios.

Richardson provocó un cambio drástico en la mentalidad de la tenista al fortalecerla y alcanzar la inmejorable marca de ganar un Grand Slam sin ceder ni un sólo set en diez partidos disputados. A pesar del notable éxito que trajo durante su sociedad, Raducanu ahora decidió que necesita un entrenador con otro tipo de trayectoria en el WTA Tour a pesar de que el trabajo realizado con el ahora ex mentor provocó una de las mayores sorpresas deportivas de todos los tiempos.

La última aparición de Raducanu fue jugando junto a la Duquesa de Cambridge en Roehampton (Foto: REUTERS)

“Siento que en esta etapa de mi carrera, jugando con las mejores jugadoras del mundo, me di cuenta de que realmente necesito a alguien en este momento que haya tenido esa experiencia en los niveles altos del circuito. Lo que significa que estoy buscando a alguien que ha estado en ese nivel y sabe lo que hace falta. Especialmente ahora porque soy tan nueva en esto, realmente necesito a alguien que me guíe y que ya haya pasado por eso”, explicó la joven en un evento organizado por el Lawn Tennis Association.

Según informaron distintos medios británicos, Raducanu explicó que aún no tiene a nadie en mente aunque ya aparece un probable nombre en el horizonte: el entrenador Darren Cahill, quien ahora es agente libre después de su separación de la ex campeona de Wimbledon Simona Halep. “Decidiré en los próximos días adónde iré, pero donde sea que juegue a continuación, me aseguraré de estar listo. No quiero meterme en las cosas demasiado pronto”, concluyó Emma al respecto.

Vale recordar que luego de conquistar el US Open, la nacida en Toronto saltó del puesto 150 al 23 y este viernes se la vio jugando junto a la Duquesa de Cambridge en Roehampton durante un evento benéfico. A la espera de encontrar a su próximo entrenador, disfruta los laureles en Gran Bretaña en el momento máximo de exposición.

