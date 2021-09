Eddy Reynoso estalló contra Caleb Plant por acusaciones de dopaje en el Canelo Team

Eddy Reynoso explotó contra Plant (Foto: Instagram/canelo)

Este martes la tensión se hizo presente entre Canelo Álvarez y Caleb Plant durante la ceremonia de presentación, de cara al enfrentamiento que sostendrán ambos peleadores en Las Vegas este 6 de noviembre.

Luego de intercambiar una serie de insultos y un empujón por parte del tapatío, ambos boxeadores fueron separados por sus respectivos equipos.

Al término de la polémica presentación, el dirigente del Canelo Team, Eddy Reynoso, explotó en contra del estadounidense y le enunció una serie de insultos: “No soy quien rige el boxeo, solamente soy un entrenador. Así como él lo dice, hay muchas perras que ladran y no por bravas, sino por hambre. Como él muchos hablan para desprestigiar a los entrenadores, a los boxeadores, a un deporte y a un país completo”, comentó.

Asimismo, arremetió contra el estadounidense luego de sus polémicas declaraciones respecto al dopaje de Óscar Valdez :“Tomo las cosas de quien viene, los buenos deportistas siempre van a ser buenos deportistas y los maric*nes como este (Plant) siempre se esconden detrás de las pinch*s redes sociales, pero a ver si el 6 de noviembre se puede esconder”, argumentó.

Eddy Reynoso insultó a Caleb Plant en conferencia de prensa (Foto: Instagram/canelo)

“Me tiene sin cuidado porque es un tipo que habla mi*rda y se esconde en sus redes. Un cabr*n que tiene huev*s se pone a hacer las cosas por él y no a hablar pendej*das de todos, que le pongan h*evos y que no sea un pinche culón que solo está hablando”, concluyó Reynoso.

Cabe recordar, que Caleb Plant desató la polémica anteriormente cuando escribió en su cuenta de Twitter que todos los miembros del equipo de Canelo eran sospechosos del doping de Óscar Valdez:

“Todos ellos son sospechosos. Todo lo que sale de ese campamento es intencional. Tienen el conocimiento y la experiencia para conocer mejor y los recursos para tener lo mejor de lo mejor en lo que quieran, pero tacos, carne o algunos tés son la razón”, escribió en su cuenta de Twitter.

El originario de Ashland City, Tennessee, concluyó su mensaje llamando tramposos al Canelo Álvarez y a Eddy Reynoso, quien en 2018 fue nombrado entrenador del año por el Consejo Mundial de Boxeo.

El estadounidense remató escribiendo que el box no era para tramposos y no deberían justificarse con los alimentos que ingerían.

“En este deporte no hay lugar para los tramposos. Has ganando más de 100 millones de dólares y vives en San Diego, pero ¿comiste tacos o carne en cualquier taquería de México y eso hizo que tus niveles de clembuterol fueran altos?”, agregó el boxeador estadounidense.

Canelo enfrentará a Plant el 6 de noviembre (Foto: Instagram/canelo)

Luego de ello en una conferencia de prensa, Saúl Álvarez dejó claro que no le afectaban las declaraciones que anteriormente hizo Plant en su contra:

“Como dicen, perro que ladra no muerde, yo la verdad que no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto, no sé por qué diga eso. El que está hablando mucho es él, pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre”, declaró Canelo Álvarez en la conferencia virtual.

Asimismo, aclaró que todo lo demostrará arriba del ring y manejaría sus emociones con mucha inteligencia:

“Mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia, es lo que he aprendido durante todos estos años y la experiencia es la que me da la paciencia y me da la manera de hacer las cosas, de estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia”, añadió el tetracampeón del mundo.

