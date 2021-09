Quién es Mathías Laborda, el zaguero de 22 años que podría reforzar a Tigres

Mathías Laborda podría llegar a Tigres (Facebook Club Nacional de Football)

Este 22 de septiembre se cerrará el mercado de transferencias en el futbol mexicano. Por ello, los equipos deben apresurarse y aprovechar para seguir reforzando su plantilla. Tal es el caso del equipo dirigido por Miguel Herrera, quien podría sumar un jugador más.

Tras la lesión de Francisco Meza y que jugadores como Diego Reyes y Carlos Salcedo no se encuentran en su mejor nivel, Tigres podría apostar con un jugador uruguayo de 22 años que llegue a mejorar esa área.

Se trata de Mathías Laborda, nacido en Fray Bentos, Uruguay el 15 de setiembre de 1999. Jugaba de lateral en el Anglo de su ciudad natal y llegó a Nacional con 14 años presentándose como zaguero.

Antes de debutar profesionalmente, Laborda ha estado varias veces en el radar del conjunto catalán, Barcelona. El futbolista hizo su debut profesional el 8 de mayo de 2019, en un empate a un gol contra Cerro Porteño.

Miguel Herrera necesitaría reforzar la defensa felina yMathías Laborda podría ser la opción (Facebook Club Nacional de Football)

El joven defensa jugó por primera vez en las juveniles de la Selección Uruguaya en junio del 2017, en un amistoso ante Estados Unidos y siendo dirigido por Alejandro Garay. Solo un año después, se consagró campeón con Nacional en la Libertadores sub -20:

“Me acuerdo de ganarla, salir campeones invictos; los primeros partidos arrancamos con mucha fuerza y goleando, empatamos en el último encuentro del grupo ante Independiente Del Valle, luego una semifinal dura ante San Pablo donde aparte hago un gol, uno de mis primeros goles importantes; y luego la final”, relató en entrevista para ESPN.

Actualmente, milita en el Nacional de Uruguay y aunque aún no hay una oferta formal del cuadro de la UANL, de acuerdo con Mediotiempo, el interés persiste, aunque no es el único interesado en el joven jugador, pues River Plate es uno de los equipos que también lo quiere entre sus filas.

Cabe recordar, que los felinos no han sido efectivos en el último tramo de la cancha y tampoco pudieron aprovechar la posesión de pelota que tuvieron en la mayor parte del Clásico Regio en el que terminaron cayendo 2-0.

Sin embargo, algunos cambios que planea Miguel Herrera sorprendieron a muchos. En conferencia de prensa, sugirió que André-Pierre Gignac no formará parte del elenco titular a pesar de estar recuperado de su lesión: “Hay jugadores que no estuvieron al 100% físicamente y que durante la semana no hicieron futbol, solo pruebas físicas. Por eso decidimos que no iniciaran y no estaban para los 90 minutos”.

Mathías Laborda milita actualmente en el Nacional de Uruguay (Facebook Club Nacional de Football)

“Habíamos trabajado toda la semana y recién el sábado dieron de alta a algunos futbolistas. Lo piensas en el rooster. Nico y Carlos lo venían haciendo muy bien y de seguro el siguiente partido estarán de inicio”, señaló el estratega sobre los otros delanteros en la plantilla.

El técnico también señaló que hubo fallas en la ofensiva, pues no pudieron concretar las oportunidades en un partido tan importante como lo es el Clásico regio: “Fue un partido parejo, la diferencia fue la contundencia, nosotros tuvimos oportunidades de gol, pero no las metimos, nos falló en el momento decisivo”, declaró al finalizar el encuentro.

Asimismo, Herrera dejó claro la importancia del encuentro y aseguró que fue un partido muy pasional: “Es un clásico muy pasional, sin duda alguna el que más pasión despierta en un municipio o un estado es ese, si te vas a la parte regional, de estados, es el clásico más fuerte, más pesado”, concluyó.

