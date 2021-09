Pochettino dio la verdadera explicación del cambio de Lionel Messi y habló sobre la gran polémica que se creó

Mauricio Pochettino brindó una conferencia de prensa antes del duelo ante Metz y habló sobre el cambio de Messi (Foto: Reuters)

Mauricio Pochettino quedó en el centro de la escena tras la salida de Messi ante Lyon con el partido empatado y cuando todavía restaban más de 15 minutos para el final. Luego que las horas avanzaran, se conoció que la Pulga tiene una lesión en la rodilla izquierda y se quedará afuera del partido de este miércoles del PSG ante el Metz por la 7ª fecha de la Ligue 1.

“Estábamos viendo todo lo que está pasando durante el partido. Hemos visto que Leo se estaba chequeando o mirando la rodilla, haciendo algunos gestos”, detalló el entrenador sobre los síntomas de dolor que lo impulsaron a quitar al argentino de 34 años. Esta confirmación del DT llega luego del parte médico que emitió el club para confirmar la contusión ósea que afecta al capitán de la selección argentina.

El entrenador argentino también reconoció que no le molestó todo lo que se generó en el mundo a raíz de las caras que hizo la Pulga tras su salida: “Lógicamente un gran campeón, todos los grandes campeones quieren estar en el campo siempre, eso es entendible. Estoy tranquilo, no estoy sorprendido, es normal que sucedan este tipo de cosas”.





LAS FRASES DE POCHETTINO

• El detrás de escena del cambio de Messi: “PSG hizo el comunicado sobre lo que tiene Leo. Está clara la situación. Para explicar un poco: nosotros desde la banda, como observamos siempre a todos los jugadores, estamos viendo todo lo que está pasando durante el partido. Hemos visto que Leo se estaba chequeando o mirando la rodilla, haciendo algunos gestos, hemos vistos que en un disparo también. Estando contento de su juego porque había hecho una muy buena primera parte, muy contento de su disposición, de su rendimiento, lo único que le estaba faltando era marcar el gol... 75 minutos de juego como ya expliqué con mucha información de la que teníamos tomamos la decisión de cambiar. Esa es la situación de lo que pasó”.

• Las repercusiones del cambio: “Entiendo la situación y la acepto como tal. No me causa ni más ni menos sorpresa. Estoy en una situación donde la prioridad siempre es el bien del jugador y en este caso como explicaba antes con la información interna que nosotros teníamos, pensamos que lo mejor para él era después de 75 minutos salir y lógicamente un gran campeón, todos los grandes campeones quieren estar en el campo siempre, eso es entendible. Estoy tranquilo, no estoy sorprendido, es normal que sucedan este tipo de cosas”.

• Rotación de los jugadores de cara a lo que viene: “Está claro que tenemos un plan del mes hasta la ventana internacional. Lo más importante es el partido que tengamos enfrente. Siempre la prioridad son los jugadores, el bienestar de los jugadores, la salud antes que cualquier resultado. Esa es mi prioridad como persona. Son los valores en los cuales nos movemos. Esa gestión la prioridad siempre es ganar el partido por delante”.

• El funcionamiento de Messi, Neymar, Mbappé y Di María: “Necesitamos crear esos automatismos con el tiempo y con los entrenamientos. Estando juntos. No solamente para jugar, sino juntarnos para venir a entrenar. Es verdad que la disposición del partido contra Lyon es diferente a la que veníamos usando, que en definitiva bajo el sistema 1-4-3-3, nosotros pasamos a jugar contra Lyon en un sistema 1-4-2-3-1 con diferentes referencias en el campo y diferentes formas en la parte ofensiva de atacar para nuestros jugadores ofensivos. Estoy contento con el rendimiento del equipo sobre todo en la primera parte porque hemos encontrado muy buena circulación ofensiva, generamos muchas ocasiones de peligro y también tuvimos una muy buena organización defensiva a la hora de la presión. Hemos recuperado muchos balones altos y hemos forzado a Lyon a un par de córners en la presión. Estamos en ese momento donde tenemos la relación Leo-Ángel o la relación Neymar con Di María que se conocen, integrar también dentro de eso a Kylian. Va a llevar un tiempo, pero la verdad que estoy muy contento con la forma en que trabajaron”.

• Jugar con dos laterales ofensivos: “Son los momentos de forma del equipo, de forma de los jugadores y sobre todo hablando de la conexión de los jugadores de arriba entre Leo, Ney, Ángel o Kylian como fue en el último partido. Es sobre todo tener ese equilibrio porque por el momento lo necesitamos tanto en la fase ofensiva como defensiva. Está claro que vamos a poder jugar en el futuro seguro, jugar con dos jugadores ofensivos en los carriles. Viendo los estados de formas de los jugadores, a veces hemos optado por jugar a Diallo o en este caso en el último partido Thilo (Kehrer) con Nuno (Mendes) para encontrar dependiendo de dónde queramos atacar más con un jugador ofensivo de banda como Ángel o Ney yendo adentro, jugando más en pasillos centrales, para darle la posibilidad a Nuno que suba. En la evolución esa táctica de futuro futbolística, nuestra idea está que estos jugadores puedan jugar juntos”.

