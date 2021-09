La secuencia completa del gesto de Messi cuando fue reemplazado y la imagen viral con Paredes en el banco de suplentes

Lo mejor de Messi en el Parque de los Príncipes y la secuencia completa de su salida

El PSG derrotó 2-1 al Olympique de Lyon y redondea un comienzo perfecto en la Ligue 1, con seis victorias en seis partidos. Neymar (de penal) y Mauro Icardi (tras centro de Mbappé, en tiempo de descuento) convirtieron en la jornada que representó el debut oficial de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, la noticia fue la salida del argentino a 15 minutos del final (lo reemplazó Hakimi) y el gesto de malestar ante el saludo del entrenador Mauricio Pochettino.

La Pulga había redondeado un buen primer tiempo, con dos chances de gol muy claras (un mano a mano que desvió el arquero Lopes y un tiro libre en el palo), aunque había disminuido su incidencia en el complemento. El ex Barcelona, que históricamente se mostró reticente a dejar el campo, incluso en goleadas a favor de sus equipos, exhibió incipientes e interesantes combinaciones con Neymar, Mbappé y Di María. Pero todas las miradas quedaron centradas en el instante de su salida.

También, en su rostro en el banco de suplentes, que fue buscado por los fotógrafos y por la transmisión oficial. Una imagen se convirtió en viral: se ve al capitán de la selección argentina con gesto serio, junto a un Leandro Paredes que abre sus brazos y casi todos a su alrededor observan al dueño del dorsal N° 30.

“Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos. Tenemos que tomar decisiones, en el grupo y luego en el partido, pensando en lo mejor para el equipo y para cada jugador. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos, para tomar decisiones. Puede que les guste o no. Le pregunté (a Messi) cómo estaba. Me dijo ‘bien’, ‘no hay problema’. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro”, alegó sobre su determinación el orientador en conferencia de prensa. El miércoles, en ocasión del duelo entre PSG y Metz, ambos podrán dejar atrás el episodio, que tomó repercusión extra por sus protagonistas.

LAS IMÁGENES DE LA SECUENCIA Y EL EPÍLOGO DEL MATCH

El momento en el que Pochettino se le acerca a Messi para saludarlo y se adivina el gesto en el rostro del N° 30 (Getty Images)

La palma arriba de la Pulga en señal de "¿por qué me has sacado?" (REUTERS/Benoit Tessier)

La primera reacción de Pochettino tras el episodio del reemplazo (REUTERS/Benoit Tessier)

Poche da indicaciones en el Parque de los Príncipes. Al final, el ingreso de Icardi resultó la llave (REUTERS/Benoit Tessier)

Una imagen que se hizo viral: Paredes gesticula ante un Messi serio en el banco de suplentes. Todos alrededor se detienen en la imagen de la Pulga (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)

La celebración de Icardi tras el cabezazo que sentenció el duelo: un gran cabezazo, tras centro de Mbappé (REUTERS/Benoit Tessier)

El festejo alocado de Neymar (autor del 1-1 parcial) con el argentino Icardi (REUTERS/Benoit Tessier)

SEGUIR LEYENDO: