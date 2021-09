“Participar en unos Juegos Olímpicos”: Cecilia Santiago reveló su más grande aspiración antes del retiro

Ceci Santiago fichó por América en 2018, ganó un título (Foto: Twitter/ ceciSantiago18)

Cecilia Santiago, portera de los Tigres de Nuevo León, aseguró que uno de sus más grandes sueños, es el de ir a unos Juegos Olímpicos con la Selección Mexicana de Futbol. La guardameta actualmente milita con el equipo del norte, pero su paso como futbolista ha sido largo, pues desde temprana edad se convirtió en profesional.

A través de un podcast de ESPN liderado por mujeres, la cancerbera admitió que uno de sus sueños deportivos es ir a unas olimpiadas “Uno de mis sueños que he tenido desde chiquita es ir a unos Juegos Olímpicos. Los vi desde que era niña y no me puedo retirar sin ir a ellos”, confirmó la arquera.

De la misma manera, la jugadora de 26 años de edad, afirmó que al terminar su carrera le gustaría incursionar en la enseñanza deportiva “Me gustaría enseñar todo lo que he aprendido, más en mi área (como portera), es una posición muy difícil. En cuanto a la dirección técnica también me gustaría, uno nunca sabe por dónde nos llevan los caminos de la vida”, aseguró la canterana del Santos Laguna.

Ceci Santiago fichó con Tigres en 2021 (Foto: Twitter/ @cesiSantiago18)

Asimismo, el paso de la portera en Selección Nacional ha sido largo, pues desde los 16 años comenzó en selecciones menores siendo titular de los distintos equipos. Recordó que su camino para volverse profesional fue complicado “Desgraciadamente la sociedad no estaba tan abierta para ver a una mujer haciendo los roles de ‘los hombres’, las mujeres están creciendo, levantando la voz; somos capaces. Si no alzas la voz no vas a ser escuchada. Afortunadamente se nos están abriendo las puertas en el futbol”, explicó Santiago en el podcast

Aunado a lo anterior, Ceci dijo que ella pone en alto el nombre de las mujeres que no tuvieron las mismas oportunidades para poder desarrollarse en el futbol “Es triste ver a jugadoras que no tuvieron la oportunidad de jugar. En mi lugar, yo trato de desquitar todo por ellas, es una manera de agradecerles.”

Cecilia Santiago, puede presumir de su extensa carrera deportiva. En 2010 llegó al Santos Laguna para comenzar su vida como futbolista profesional. Luego de tres años en la institución, en 2013 firmó con el Boston Breakers de los Estados Unidos. Una de las ligas femeninas con más proyección futbolística, es precisamente la Liga Nacional de Futbol Femenino (NWSL), en donde militaba la mexicana.

Ceci Santiago fichó con PSV Eindhoven en 2019 (Foto: Twitter/ @cecisantiago18)

En el equipo de Boston, solo duró un año y fichó con el Kansas City en 2014, donde igualmente duró un año. En 2015 cerró contrato con el Apollon Ladies Football Club de Chipre, donde se mantuvo dos años para regresar al país que le vio crecer.

Con las Águilas del América estuvo dos años, de 2017 a 2019, para emigrar al viejo continente de nuevo. En 2019 se convirtió en la primera jugadora mexicana en pertenecer al PSV Eindhoven, antes ya lo habían hecho otros hombres, aunque mujeres todavía no.

Tras dos temporadas, decidió de nueva cuenta regresar al futbol mexicano, pero esta vez con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con las felinas espera sumar el quinto campeonato desde que se creó la Liga MX Femenil.

Ha ganado la Liga MX 2018 con América y la Copa Holandesa con el PSV en 2020.

Ceci Santiago ha ido a cinco mundiales con México (Foto: Twitter/ @cecisantiago18)

Por su parte, en la Selección Nacional ha ido a la Copa del Mundo de Alemania en 2011 y a la Copa del Mundo de Canadá en 2015. Mientras que en mundiales con límite de edad ha ido a tres: Alemania 2010, Japón 2012 y Canadá 2014.

Santiago recientemente tuvo un paso con el PSV Eindhoven de Holanda, un club que es conocido por voltear al mercado azteca. Ahí han estado jugadores de la talla de Carlos Salcido, Francisco Maza Rodríguez, Andrés Guardado, Hirving Lozano y hasta hace poco Ceci Santiago.

