Cruz Azul podría recibir una sanción de Concacaf por el grito discriminatorio contra Rayados

Cruz Azul cayó contra Rayados 4-1 en las semifinales de la Concacaf (Foto: Carlos Ramírez/EFE/Archivo)

Durante el partido de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, entre Cruz Azul y Rayados, apareció el grito homofóbico en múltiples ocasiones por lo que el silbante a cargo tuvo que detener el partido dos veces.

Sin embargo, dichas acciones no pasaron desapercibidas para la directiva de la Concacaf. A través de un comunicado dieron a conocer que analizarán el caso, ya que los aficionados de La Máquina fueron los que participaron en el uso de lenguaje discriminatorio y el Club celeste podría recibir la sanción.

“Concacaf está extremadamente decepcionada por el lenguaje ofensivo y discriminatorio gritado por un gran número de aficionados de Cruz Azul durante la Semifinal de vuelta de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank. Felicitamos a los árbitros por activar correctamente el protocolo antidiscriminación y a la seguridad del estadio por expulsar a cientos de aficionados de Cruz Azul cuando el partido estaba suspendido”, se lee en el comunicado.

Asimismo, aseguraron que continuarán trabajando para que el grito sea erradicado y evaluarán cuál será el castigo:

“Dado que los aficionados del club local evidentemente participaron en el uso de lenguaje discriminatorio, este caso está siendo remitido al Comité Disciplinario de Concacaf, quien investigará. Se proporcionará una actualización al final de este proceso disciplinario. Concacaf continuará trabajando con las partes interesadas para promover sus competencias como inclusivas para todos los aficionados y comunidades”.

Rayados se medirá en la final frente al América (Foto: José Méndez- EFE)

Cabe recordar, que la confederación puso en marcha una campaña llamada: " Lo Que Está Mal, Está Mal”, con el fin de hacer un llamado a la afición para poner fin al grito. Asimismo, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX también lo han dejado claro a través de sus extensas campañas.

De acuerdo con Yon de Luisa , presidente de la Federación Mexicana de Futbol, la entidad ha recibido 15 sanciones por el grito homofóbico y ya han entablado comunicación con la Concacaf para buscar que esto pueda quedar borrado del mapa.

Sin embargo, parece ser que no ha habido una solución para los actos discriminatorios. En el juego de la Copa Oro 2021 contra Trinidad y Tobago se pudo escuchar de nueva cuenta, con el árbitro decidiendo parar el cotejo en dos oportunidades, algo que incluso causó molestia en los jugadores, que desde la cancha pedían un mejor comportamiento a sus fanáticos.

Yon de Luisa dio a conocer que la sanción impuesta por el órgano rector del futbol mundial (FIFA), incluía dos partidos de Eliminatorias como local a puerta cerrada , además de una multa económica equivalente a 60 mil francos suizos.

No obstante, si la situación no mejora pueden recurrir a sanciones más severas “Existe un gran riesgo, si esto no termina, como es posible que queramos ser sede del Mundial 2026 y tenemos los estadios vacíos. Esto se tiene que terminar”, aseguró el presidente de la Federación en conferencia de prensa.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa aseguró que México ha sido sancionado por el grito homofóbico en 15 ocasiones (Foto: José Méndez / EFE/ Archivo)

Finalmente, la Selección Mexicana fue castigada solo con un partido, en el debut del octagonal final de la Concacaf frente a Jamaica en el Estadio Azteca, dicho encuentro se llevó a cabo sin público. Eso como consecuencia de los gritos durante el torneo Preolímpico de la Concacaf.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino ha sido testigo de los actos discriminatorios por parte de la afición y dejó claro que trabaja en conjunto con la Federación Mexicana para ponerle un alto a la situación.

“Estamos trabajando en conjunto para hacer campañas de sensibilización y si alguien se siente ofendido ante estos gritos, hay que trabajar y la Federación Mexicana está haciendo un gran trabajo en este caso”, explicó en 2016.

