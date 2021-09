Santiago Solari, Piojo Herrera o Turco Mohamed: quién tiene mejores cifras con el América

Solari es cuestionado pero ha llevado al liderato al América en la presente campaña (Foto: Twitter @ClubAmerica)

El América es un club en donde la exigencia y la presión nunca son ausentes. Por ello, cualquiera que esté en la institución debe demostrar un alto nivel de competitividad. Santiago Solari, quien llegó como relevo de Miguel Herrera a finales de 2020, atraviesa un gran momento, al menos en resultados, pues registra un 75% de efectividad, superando así lo hecho por el propio Piojo y Antonio Mohamed, los dos últimos técnicos en darle una estrella a las Águilas.

Durante 27 juegos, Solari ha demostrado ser un estratega que mantiene resultados positivos, posee un récord de 19 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, que lo hacen acreedor de un 76% de efectividad. En comparativa con Miguel Herrera, último técnico campeón con América, tiene un mejor avance, pues durante ese mismo lapso, el Piojo registró 12 triunfos, nueve empates y 6 tropiezos.

Comparándolo con otro técnico campeón, Solari también se aventaja a Antonio Turco Mohamed. Quien fuera el remplazo de Herrera en 2014 cuando fue a la Copa del Mundo, alcanzó un récord de 13 partidos ganados, seis empatados y 8 perdidos, cifras menores a las que registra el actual director técnico azulcrema.

En el duelo correspondiente a la jornada nueve, Solari buscará mantener la racha positiva cuando se enfrente a Toluca (Foto: Carlos Ramírez/EFE/Archivo)

Uno de los rubros en donde el equipo de Solari no ha sido el mejor es en el de los goles anotados. Durante estos 27 juegos, las Águilas del argentino suman 43 anotaciones, mientras que las de Miguel Herrera acumulan 44 tantos; aunque esta cifra sí alcanza para superar a las de Mohamed, que apenas pudieron registrar 40 goles a favor.

En términos defensivos, la diferencia entre el América de Solari al de sus dos símiles es considerable. En esta cantidad de partidos, el ex-técnico del Real Madrid solo ha permitido encajar 22 goles en contra. Por su parte, Miguel Herrera acumuló 28 anotaciones negativas, las mismas que el Turco Mohamed.

El camino que ha trazado Solari es prometedor en cuanto a resultados, pero este tipo de récords de poco servirán si no logran ganar la estrella número 14 en la historia del club. Está cerca de clasificar a la liguilla y ya se coló en la final de la Concachampions (en donde se medirán con Rayados), así que oportunidad tiene para cerrar con broche de oro está inercia positiva.

Las Águilas sufrieron en la semifinal de vuelta de la Concachampions pero supieron sobreponerse (Foto: Kyle Ross/ Reuters/USA TODAY)

Mucho se ha criticado las formas ya que en América “el espectáculo debe ser garantizado”; Solari mantiene una apuesta más pragmática que sobrepone el marcador antes que el show. A algunos les ha agrada, a otros no tanto, pero lo que hay que reconocer es que ha sabido gestionar a un plantel tocado y mermado por lesiones y otras circunstancias.

Lo señalamientos han llegado por diferentes lados, por ejemplo, David Faitelson, expresó: “El América es el indiscutible `mandón ́ del torneo mexicano, pero todavía no la han probado al máximo nivel posible. Y ello vendrá enseguida, en la segunda parte del calendario y en la liguilla…”.

“Yo lo veo bien (al América), ganan justamente, juegan bien, pero me gustaría que me emocionaran más. No discuto sus triunfos. Cada uno de los jugadores sabe lo que hace y a lo que juega, pero un poco de emoción no estaría mal”, expresó Alfredo Tena un histórico de las Águilas.

América ha demostrado ser un equipo sólido en defensa y ataque (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

América es líder invicto del Grita México A2021, además de que es finalista de la CONCACF Liga de Campeones. Y, aunque no despliega el futbol más ofensivo o “espectacular”, los resultados respaldan el trabajo de Santiago Solari, quien alienta a más de un aficionado azulcrema a ilusionarse con un título más.

