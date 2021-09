“Fue una injusticia”: Ángel García Toraño reveló detalles de su salida de ESPN

García Toraño habló de su salida de ESPN (Foto: Twitter/ @garciatorano)

El comentarista deportivo Ángel García Toraño reveló cuáles fueron las razones por las que salió de ESPN, donde estuvo casi 15 años. Toraño llegó a la cadena norteamericana en 2007, cuando periodistas como José Ramón Fernández y ex futbolistas como Carlos Albert y Rafa Puente, emigraron desde TV Azteca.

El comunicador habló de su situación laboral en una entrevista en Apuntes de Rabona. Ahí mencionó que su salida de ESPN fue injustificada, intentó hablar con sus jefes para poder rebajarse el sueldo y quedarse con su trabajo “Les pedí que aceptaba rebajar mi sueldo y no tener un aumento. Mi despido fue una injusticia”, aseguró el analista deportivo.

Cabe recordar que Toraño dejó de salir de los programas televisivos que transmite ESPN de una manera sorpresiva y sin previo aviso. El momento en el que se dio su recorte fue duro, pues a la par atravesaba con el dolor de la muerte de su madre por Covid-19 “Cuando mi mamá murió hablé con mis jefes y les pedí que me apoyaran. Mis compañeros sabían lo que pasaba, pero ni ellos ni nadie tenía la posibilidad de arreglar mi situación. Las personas que tenían la decisión no la quisieron cambiar”, dijo el cronista deportivo.

Ángel García Toraño afirmó que su salida de ESPN fue injustificada (Foto: Twitter/ @garciatorano)

De la misma manera aseguró que fue difícil realizar su último programa, pues él conocía que serían sus últimas palabras ahí “Yo estaba en la mesa debatiendo y analizando con lágrimas en los ojos. Tenía esperanza de que recapacitaran y me dejaran mi trabajo”, confirmó Garcia Toraño.

Las razones específicas de su salida las desconoce, se esforzó para evitar dejar de ser parte de la cadena estadounidense “No lo sé, al día de hoy sigo sin saber por qué. Les pregunté si había amonestación o había hecho algo mal me lo hicieran saber. Me parece una injusticia terrible”, compartió el comentarista.

Su amor por “El Líder Mundial en Deportes” aún existe, pues aún recuerda cómo entró a trabajar “Mi primer programa fue Futbol Picante, fui como invitado. Éramos pocos en el principio, estaban Daniel “Ruso” Brailovsky, Rafael Puente, Carlos Albert, Heriberto Murrieta. Amo a ESPN y amo a mis compañeros”, aseveró el presentador.

García Toraño estuvo cerca de 15 años en ESPN (Foto: Twitter/ @garciatorano)

El status legal con el medio televisivo está en proceso, pues demandó a la cadena “Demandé porque esperaba liquidación Trabajé 14 años y nueve meses ahí. Si es una empresa estadounidense y no respeta las leyes mexicanas no es mi problema, yo confío en las leyes de México. Lo único que pido es que se me liquide conforme a derecho’' dijo el comentarista.

Ángel García Toraño comenzó su carrera en los medios de comunicación cuando era muy joven y afirmó que fue complicado entrar a las mesas de debate “Empecé en Radio Sportiva, luego pasé a MVS Multivisión. Luego conocí a José Ramón Fernández y le pedí una oportunidad, fue difícil que me la diera. Muchas veces fui a su oficina y no me atendía. Un día me lo encontré en los elevadores de TV Azteca, me pidió que fuera a su oficina y me mandó a cubrir un partido del Monarcas Morelia” aseguró.

Asimismo dejó entrever que muy pronto regresará a la televisión, aunque aclaró que no puede hablar del tema “Estaré de regreso, no puedo contar mucho” dijo el comunicador. Recientemente García Toraño estrenó su canal de YouTube, donde entrevista a personajes ligados al deporte y al futbol, específicamente.

