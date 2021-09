Canelo Álvarez y el nuevo récord de ventas para su pelea contra Caleb Plant

Canelo enfrentará a Caleb Plant el próximo 6 de noviembre (Foto: Steve Marcus/AFP)

Uno de los eventos más esperados en el mundo del boxeo es el de Saúl Canelo Álvarez contra Caleb Plant en donde se definirá quién es el máximo exponente de los pesos super medianos del Consejo Mundial de Boxeo y el mejor libra por libra del momento.

Las declaraciones previo al combate han ido calentando los ánimos, por lo que la afición mexicana espera con ansias la fecha de la gran pelea. El próximo sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de las Vegas, Nevada, el mexicano buscará hacerse de todos los títulos del supermediano.

En cuanto se anunció la sede que albergará la pelea, se informó sobre la venta y preventa de los accesos, por lo que los aficionados estuvieron al pendiente de la página oficial de Tickets para hacerse de uno de los codiciados boletos para el combate.

Uno de los eventos más esperados en el mundo del boxeo es el de Saúl Canelo Álvarez contra Caleb Plant (Fotos: Instagram @canelo/@calebplant)

El pasado miércoles 15 de septiembre se pusieron a la venta las primeras entradas para la función estelar y de inmediato se agotaron, por lo que Álvarez ya arrojó su primera superioridad en el ring, pues alcanzó un nuevo récord en la venta de entradas generales. A las 10:00 hrs centro de México inició la venta y para antes de las 10:03 hrs se acabaron los primeros accesos.

Por medio de la plataforma AXS se puso a la venta las entradas generales y en menos de tres minutos se agotaron los accesos más económicos. Las entradas a la pelea de Canelo vs Plant registraron un interés positivo por el público aficionado al boxeo, por lo que para la tarde de este jueves 16 de septiembre se redujo la disponibilidad de entradas.

El precio de los boletos agotados ronda los USD 400 aunque hay variaciones en su precio dependiendo la zona. La entrada más barata que se agotó estaba en USD 204, lo que en moneda nacional es un precio estimado 4,000 pesos.

El próximo sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de las Vegas, Nevada, el mexicano buscará hacerse de todos los títulos del supermedianos (Foto: Instagram/@canelo)

Le seguían las entradas de USD 304, que en pesos estima los 6,000; después estaban las entradas de USD 404 que tienen un valor alrededor de 8,000 pesos; todos los precios son sin considerar gastos por envío y los impuestos extra. Las zonas ofertadas que se agotaron eran de la sección P7 a la P9 del inmueble, que de acuerdo con el mapa del lugar, eran de las más alejadas al cuadrilátero.

Hasta el momento, la ubicación más económica que aún tiene entradas son las de USD 504 que rebasa los 10,000 pesos mexicanos. Mientras que la zona más cara, que es el VIP Floor Seating tiene un costo de USD 5,004 que en moneda nacional es alrededor de 99,700 pesos.

La venta de boletos continuará hasta el día del evento, por su parte, Álvarez promovió al venta por medio de sus redes sociales e invitó a sus seguidores a adquirir sus entradas.

Luego de la polémica sobre el caso de Óscar Valdez y su caso por positivo dopaje, el estadounidense se desquitó con Álvarez y lanzó comentarios en su contra (Foto: Instagram/@calebplant)

Aunque aún falta cerca de un mes y medio para que se lleve a cabo el combate, las expectativas de la función aumentan. Luego de la polémica sobre el caso de Óscar Valdez y su caso por positivo dopaje, el estadounidense se desquitó con Álvarez y lanzó comentarios en su contra y de todo el Canelo Team.

Pero para Canelo las acusaciones no representó mayor importancia, pues afirmó que le cobrará sus palabras en el cuadrilátero el próximo 6 de noviembre.

“Como dicen, perro que ladra no muerde, yo la verdad que no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto, no sé por qué diga eso. El que está hablando mucho es él, pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre”, declaró Canelo Álvarez en la conferencia virtual.

