“Se lo voy a cobrar”: la respuesta de Canelo Álvarez a las polémicas declaraciones de Caleb Plant

Saúl Álvarez aseguró que le responderá a Caleb Plant en el ring (Foto: Twitter/@codejalisco)

Faltan pocas semanas para que se lleve a cabo el esperado enfrentamiento entre Caleb Plant y Canelo Álvarez, donde las Vegas será el escenario perfecto para que ambos peleadores disputen el campeonato de peso supermediano.

Previo al encuentro, el mexicano Saúl Álvarez dejó claro que no le afectan las declaraciones que anteriormente hizo Plant en su contra donde aseguró que el tapatío era un tramposo luego del doping de Óscar Valdez, quien forma parte del denominado Canelo Team comandado por Eddy Reynoso.

“Como dicen, perro que ladra no muerde, yo la verdad que no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto, no sé por qué diga eso. El que está hablando mucho es él, pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre”, declaró Canelo Álvarez en la conferencia virtual.

Asimismo, aclaró que todo lo demostrará arriba del ring y manejará sus emociones con mucha inteligencia:

“Mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia, es lo que he aprendido durante todos estos años y la experiencia es la que me da la paciencia y me da la manera de hacer las cosas, de estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia”, añadió el tetracampeón del mundo.

Caleb Plant enfrentará a Canelo Álvarez en Las Vegas (Foto: Instagram/@calebplant)

Además, Canelo descartó estar preocupado por los consejos que le haya dado Andre Ward al peleador estadounidense pues finalmente solo se medirán ellos dos:

“No me preocupa en lo absoluto, al final de cuentas vamos a estar él y yo arriba del cuadrilátero y si se suben los dos, no tengo problema, no me preocupa, se pueden juntar tres o cuatro y no tengo problema”, destacó.

Por último, el mexicano tendrá una motivación extra, y es que de ganarle a Plant se podría convertir en el primer boxeador mexicano con los cuatro campeonatos, por ello Canelo se siente preparado para dejar su nombre marcado en la historia:

“La verdad es que ser el primero es algo que nos tiene muy motivados, es lo que hemos estado buscando, seguir haciendo historia y pues ahora sí que en pocos meses hemos ganado muchos títulos y a todos los campeones. Estamos a un paso de ser uno de los pocos en la historia en ganar todos los títulos”, finiquitó el mexicano.

Cabe recordar, que Caleb Plant desató la polémica cuando escribió en su cuenta de Twitter que todos los miembros del equipo de Canelo eran sospechosos del doping de Óscar Valdez:

Saúl "Canelo" Álvarez tiene como objetivo ganar el campeonato del peso supermediano en Las Vegas (Foto: Daniel Becerril-REUTERS)

“Todos ellos son sospechosos. Todo lo que sale de ese campamento es intencional. Tienen el conocimiento y la experiencia para conocer mejor y los recursos para tener lo mejor de lo mejor en lo que quieran, pero tacos, carne o algunos tés son la razón”, escribió en su cuenta de Twitter.

El originario de Ashland City, Tennessee, concluyó su mensaje llamando tramposos al Canelo Álvarez y a Eddy Reynoso, quien en 2018 fue nombrado entrenador del año por el Consejo Mundial de Boxeo.

El estadounidense remató escribiendo que el box no era para tramposos y no deberían justificarse con los alimentos que ingerían.

“En este deporte no hay lugar para los tramposos. Has ganando más de 100 millones de dólares y vives en San Diego, pero ¿comiste tacos o carne en cualquier taquería de México y eso hizo que tus niveles de clembuterol fueran altos?”, agregó el boxeador estadounidense.

