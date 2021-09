“Una pésima administración”: José Ramón Fernández estalló contra Barcelona tras su debut en Champions League

José Ramón Fernández emitió su opinión sobre la Superliga Europea y pidió a la UEFA escuchar (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

El arranque de la UEFA Champions League enfrentó prematuramente a dos de los equipos con mayor expectativa sobre sus hombros. Barcelona y Bayern Múnich chocaron en la cancha del Camp Nou, aunque los dirigidos por Ronald Koeman no mostraron un funcionamiento sólido y cayeron por tres goles a cero. Al respecto, el equipo fue blanco de críticas entre las cuales destacó la emitida por el periodista deportivo José Ramón Fernández.

Luego de atestiguar la goleada de la que fueron víctimas, el periodista mexicano arremetió contra el cuadro blaugrana. No obstante, la crítica no se limitó al funcionamiento deportivo, sino que también aprovechó para señalar que gran parte del fracaso ha sido encaminado por las malas decisiones administrativas que han tomado los directivos. Además, adelantó su pronóstico para el Barça en el torneo de clubes más importante de Europa.“Cuatro años tardó el Futbol Club Barcelona en desmantelar a su equipo. Una pésima administración, recursos mal utilizados y lo peor, dejar ir a Messi. Pronto serán eliminados de la Champions; hoy perdieron 0-3 ante el Bayern. Tienen un equipo muy limitado y Koeman no durará mucho ¡Qué pena!”, lamentó por medio de su perfil verificado de Twitter, @joserra_espn.

Barcelona cayó por tres goles a cero en su debut de Champions League (Foto: Albert Gea/REUTERS)

La participación del Barcelona en la Champions League tuvo un comienzo inesperado. Al igual que sucedió en la edición de 2020, el cuadro teutón goleó al catalán y reafirmó su consistencia y superioridad sobre uno de los mejores clubes del mundo. Bastaron dos goles de Robert Lewandowski y uno más de Thomas Müller para recolectar los primeros tres puntos y tambalear, por segunda ocasión en menos de un mes, el proyecto encabezado por Joan Laporta.

Así, después del fatídico resultado, el Barcelona se ubicó en la última posición de su grupo por debajo del Benfica y el Dinamo de Kiev, que se repartieron las unidades tras un empate sin goles. De esa forma, deberán desempeñar cuesta arriba las cinco jornadas que les restan por disputar. Al respecto, el entrenador neerlandés respaldó las declaraciones de Gerard Piqué, quien declaró que “es lo que hay”:

“Sí. Estoy de acuerdo con él Alba estaba enfermo ayer por la noche, De Jong jugaba su primer partido. En la vida hay que ser realista. Y la gente joven ha demostrado que tiene futuro. Hay que recuperar gente. Es lo que hay (...) El Bayern es un equipo que lleva mucho tiempo con estos jugadores. En dos o tres años nuestros futbolistas jóvenes van a estar mucho mejor. Es dificilísimo aceptar la situación, pero hay que ir mejorando cosas”, afirmó después del partido.

El entrenador neerlandés del FC Barcelona, Ronald Koeman confía en que el equipo mejorará con el paso del tiempo (Foto: Alejandro García/EFE)

Otro de los aspectos criticados por José Ramón Fernández fue el caso de Lionel Messi. La salida del astro argentino del equipo que lo formó, con el cual maduró y conquistó sus más grandes glorias hasta el momento, sentó un parteaguas. Su figura llegó a ser casi tan abarcante como el propio nombre del club, a tal grado que la entrada al estadio, el boletaje recaudado por el museo, así como la venta de camisetas, entre otras cosas, llegó a depender en gran medida de su presencia en el campo.

A pesar de que su nombre y la promesa de su renovación en el Barcelona fue una de las promesas durante la campaña de Laporta rumbo a la presidencia, el 10 no pudo quedarse en Cataluña. Messi se encuentra por comenzar una nueva historia en la Champions League junto al París Saint Germain y, por el otro lado, los catalanes buscan una desesperada solución al enorme hueco que quedó en el vestidor desde unas semanas atrás.

