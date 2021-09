Del “quiso estrangularme” al “sentí cómo aterrizó sobre mi cabeza”: las reacciones de Verstappen y Hamilton tras el terrible accidente

Hamilton y Verstappen protagonizaron un accidente en la curva 2 (Efe)

El GP de Italia de la Fórmula 1 volvió a dejar una auténtica batalla por el primer puesto entre los dos máximos protagonistas de la competencia, el inglés Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, en esta ocasión, la guerra fue más allá del cronómetro, acabando en un desafortunado accidente que los sacó de la carrera a ambos.

La Fórmula 1 vivía la vuelta 26 en el histórico circuito de Monza cuando el vigente campeón, que acababa de realizar su primera parada, y el actual líder, que pagó su mal paso por boxes, se encontraron en pista. Su encarnizada pelea acabó con un toque en la curva 2, después de que el holandés se subiese al piano al quedarse sin sitio, que mandó a ambos coches a la grava.

Segundos después de la colisión, el primero que se pronunció fue el joven de Red Bull a través de su radio: “Esto es lo que consigues cuando no dejas espacio”, comentó en una conversación con su equipo, el británico en tanto, no emitió palabra alguna y descendió de su monoplaza sin hacer declaraciones.

Posteriormente, Verstappen iba a contar su versión de lo ocurrido en diálogo con DAZN F1: “Lo que ha sucedido es desafortunado. Ya sabíamos que íbamos a estar ajustados en la curva 1, que estábamos muy cerca en la frenada porque me ha echado hacia la izquierda”.

“Me fui por fuera en la primera curva pensando que tendría espacio para luchar en la segunda curva y se fue hacia la izquierda para estrangularme e irme fuera de pista”, continuó el holandés.

“Yo solo quería seguir para la segunda curva antes de la recta. He tenido que coger la salchicha ( los reductores de velocidad del interior de la curva 2) porque no había espacio. Y es por lo que nos hemos tocado”, sentenció.

Con respecto a la posibilidad de que pueda ser sancionado, el actual líder de la F1 detalló: “Lo hablaremos con los comisarios. Explicaré mi parte y a ver qué sucede”.

La impactante imagen del momento en el que el Halo evitó que el accidente pasara a mayores

Del otro lado, y en declaraciones con el mismo medio en cuestión, Lewis Hamilton dio su versión: “Sali de boxes obviamente por delante y estaba por delante en la curva 1. Lo siguiente que sé es que Max estaba encima mío”.

“No he visto la repetición todavía. No he visto repetido el accidente, pero lo sé porque He sentido cómo aterrizaba sobre mi cabeza”, detalló el británico y agregó: “Agradezco mucho tener el Halo porque podría estar en una peor situación ahora mismo”.

Con el Red Bull subido encima del Mercedes en una inaudita imagen, Ricciardo se quedó sin perseguidores y pudo celebrar, por delante de su compañero de equipo, el británico Lando Norris, y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) su octavo triunfo en el ‘Gran Circo’, el primero desde el Gran Premio de Mónaco de 2018.





