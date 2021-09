“La crítica no me quita el sueño”: Funes Mori se defendió de los comentarios en su contra

Funes Mori dice que no le afectan las críticas luego de no anotar con selección mexicana en el Octagonal de la Concacaf (Foto: Ben Ludeman/ Reuters)

Rogelio Funes Mori, delantero de la Selección Mexicana de Futbol habló por primera vez de su experiencia en los partidos eliminatorios de la Concacaf. El mellizo, quien llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey, fue cuestionado luego de la sequía de goles que tuvo ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. El ariete mexicano puso pecho a las balas luego de no haber anotado ningún tanto en los tres partidos clasificatorios rumbo a Qatar 2022.

Funes Mori dijo que desde el primer momento que llegó al Tricolor supo que los cuestionamientos y comentarios negativos llegarían hacia él “Desde que sabía que iba a ser llamado a la selección supe que las cosas y las críticas iban a ser así”, afirmó el delantero de Monterrey, que recientemente llegó a los 123 goles con la playera de “La Pandilla”, solo por delante de Humberto “Chupete” Suazo.

Asimismo, el atacante naturalizado mexicano comentó que las palabras pesimistas sobre su rol en el equipo nacional no le quitan el sueño “La crítica siempre está ahí, no me quita el sueño”, argumentó el seleccionado nacional. Quien anteriormente anotó en de la Copa Oro para llegar a tres. Mientras que en partidos amistosos solo ha conseguido uno. Contando los goles en su club mexicano, con los de la selección azteca llegó a 127, aunque aún tiene carrera por delante.

Rogelio Funes Mori llegó a 4 goles con la selección mexicana (Foto: REUTERS/Mayela López)

También dijo que estará centrado en trabajar, pues de situaciones similares se ha levantado “Seguiré adelante, durante toda mi carrera he sido criticado y me he levantado”, dijo para los medios de comunicación que lo esperaban en su arribo a la ciudad del norte de México.

Al no mover las redes en los tres partidos anteriores llegó a una marca que no favorece su cuota goleadora, pues ahora es un histórico al no anotar en los tripleta de encuentros del Octagonal de la Concacaf. De esa manera se convirtió en el primer mexicano sin gol en 206 minutos donde comenzó como titular.

Por otro lado, desde que se juega el Hexagonal de la Concacaf, jugadores como: Carlos Hermosillo y Luis Roberto Alves “Zague” sumaron dianas en 1997. Mientras que en 2001 Antonio de Nigris y Jared Borgetti hicieron su parte al anotar tantos; el “Zorro del Desierto” lo volvió a hacer en 2005. Para 2010, Omar Bravo y Nery Castillo hicieron un gol y acabaron con la sequía. Para los siguientes hexagonales, Javier Chicharito Hernández, mojó las redes rumbo a las copas del mundo 2014 y 2018.

Funes Mori no sumó en los partidos eliminatorios de la Concacaf 2021 (Foto: Reuters/ Kevin Jaira)

Lo que saca de los partidos del Octagonal de 2021, es que el Tri se llevó una suma de puntos positiva “Los juegos han sido apretados, pudimos haber sacado un mejor resultado ante Panamá, pero vamos por buen camino”, aseveró el atacante. La Selección Mexicana llegó a 7 unidades y se colocó en la primera posición de los ocho equipos participantes. Le siguen Canadá, Estados Unidos y Panamá con 5 puntos, mientras que Honduras y El Salvador con 2. Rezagada se mantiene Jamaica con un solo punto.

Ahora Funes Mori se pondrá a las órdenes de Javier Aguirre, quien espera que esté listo para jugar con los Rayados que visitarán a los rojinegros del Atlas en el partido de la Jornada 8, del torneo Grita México A2012 de la Liga MX. El cotejo será a las 17:00 en el Estadio Jalisco.

