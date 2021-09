Tiene 19 años y su padre ex futbolista es su entrenador: la historia de Leylah Fernández, la sensación teen del US Open

Leylah Fernández, la sensación del US Open (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

El nombre de Leylah Annie Fernández apareció en el mundo del tenis en los últimos días gracias a su espectacular actuación en el US Open. La joven de Canadá, que el pasado lunes cumplió 19 años, viene de superar a Elina Svitolina, una de las candidatas a ganar el Abierto de los Estados Unidos, lo que le permitió avanzar a las semifinales del último Grand Slam de la temporada para el circuito del tenis.

Después de superar a la ucraniana por 6-3, 3-6 y 7-6 para convertirse en la semifinalista más joven del US Open desde el logro que consiguió Maria Sharapova en 2005, Leyla no pudo contener su emoción. “El partido fue definitivamente uno de los más difíciles, no solo en lo que respecta al tenis, sino también mental y emocionalmente”, dijo Fernández en diálogo con la prensa.

“Svitolina es una gran jugadora, una gran luchadora. Me alegré de haber podido pelear en el primer set. En el segundo set, ella subió su nivel y desafortunadamente cometí algunos errores en momentos clave. Estoy contenta de haber podido recuperarme para el tercer set y también en el tie break”, agregó esta chica que está en boca de todos.

Antes de vencer a Svitolina, Leylah había dejado en el camino a otras dos candidatas: en la tercera ronda superó a la japonesa Naomi Osaka y en los octavos de final venció a la alemana Kerber, campeona del certamen en 2016. En ambos casos lo hizo luego de caer en el primer parcial del juego, lo que generó que los fanáticos presentes en el estadio Arthur Ashe la hayan tomado como su preferida para lo que resta del certamen que se realiza en Flushing Meadows.

La tenista canadiense tiene ascendencia ecuatoriana y filipina (Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Mientras todos esperan el duelo ante la bielorrusa N° 2 del mundo Aryna Sabalenka, todos se preguntan quién es esta tenista canadiense que sorprende al tenis mundial. Leyla es hija de Jorge, de nacionalidad ecuatoriana que fue futbolista profesional en su país, y de Irene Exevea, canadiense de origen filipino. Nacida en la ciudad de Montreal, la joven habla fluído tres idiomas -inglés, francés y español- y hace un par de años, en 2019, se quedó con el título junior en Roland Garros.

En lo que ya es su mejor resultado en uno de los cuatro torneos grandes del circuito -este año perdió en la primera ronda en Australia y Wimbledon, pero el año pasado alcanzó la tercera ronda en el Abierto de Francia-, Fernández tiene un título en la WTA: lo logró este año en Monterrey, México, al superar en la final del torneo a la suiza Viktorija Golubic (6-1 y 6-4). Además, fue finalista en el certamen de Acapulco 2020.

La historia cuenta que cuando Leylah era juvenil, fue expulsada del programa de tenis canadiense. Allí fue cuando su padre tomó la conducción de su carrera y comenzó a entrenarse. Con pocos conocimientos sobre el tenis, hizo hincapié en la fortaleza mental que su hija debería tener para sumergirse en el mundo de una disciplina individual y en el que la mentalidad tiene la misma importancia que el entrenamiento técnico.

Leylah ya registró su mejor actuación en un Grand Slam en su corta carrera (Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

“Tenerle como mi entrenador, enseñándome el simple hecho de ser competitiva en los deportes, definitivamente ha impactado en mi juego y mi mentalidad”, reflexiona la tenista sobre su padre. Además de los consejos que le da su padre, Leylah también cuenta con la guía de Romain Deridder, su entrenador profesional. A pesar que no pudo viajar junto con ella a los Estados Unidos, Fernández dio detalles de cómo Jorge se mantiene activo a pesar de la distancia.

“Está en casa con mi hermana menor. Ha estado llamando todos los días, diciéndome qué hacer, así que ha sido genial”, explicó Leylah. “Simplemente me está diciendo qué hacer el día anterior (al partido) y luego confía en mí y en mi juego para ejecutarlo como pueda”, agregó la tenista que se convirtió en profesional desde 2017.

