“Sé que ella lo dio todo”: mamá de Jeanette Zacarías habló tras la muerte de su hija por nocaut en box

la madre de la boxeadora rompió el silencio

El boxeo mexicano está de luto, después de que Jeanette Zacarías Zapata falleciera después del nocaut que recibió por parte de Marie Pier Houle en Montreal, Canadá el pasado 28 de agosto. Así, la mamá de la joven de 18 años habló sobre los difíciles momentos que atraviesa ella y su familia por la pérdida de la deportista.

“Ha sido muy duro, al principio no pude reaccionar”, destacó Irene Zapata Silva, madre de Jeanette para El País.

De acuerdo con la progenitora de la boxeadora mexicana, el día de la tragedia se encontraba en la cocina de su casa, la cual está ubicada en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, cuando recibió la terrible noticia: su hija, después de estar varios días en coma, perdió la vida.

Sin embargo, todo esta difícil situación parece tener un trasfondo más turbio, ya que presuntamente la forma en la que se pactó la pelea no cumplía con todas las regularidades, lo cuál pudo poner en desventaja a la mexicana.

su madre le pidió que se retirara del boxeo (Foto: Facebook@Damon Gonzalez)

“No estaba de acuerdo con su decisión de pelear, creo que la mayor contrincante no tenía el peso que se requería. Su físico se miraba mayor. Le pregunté a mi hija quién había certificado que cumpliera con el peso, pero me dijo que todo estaba bien. Le dije que si en algún momento sentía que no podía, que se dejara caer o que parara la pelea. Sé que ella lo dio todo”, dijo la madre de la deportista.

Irene también destacó que ella en varias ocasiones le sugirió a Jeanette que dejara el boxeo, sobre todo después de que peleó contra Cynthia Lozano en Reynosa y quedó inconsciente por tres horas después de ser noqueada.

“Le dije que dejara el boxeo, pero ella quiso seguir. Fue su decisión y como padres debemos respetar su decisión y darle nuestra bendición”.

La madre de la atleta ahondó en que no estaba acusando a alguien sobre lo acontecido, sin embargo, le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes.

“No culpo a nadie, sé que ella lo dio todo, pero hubiera preferido que no se hiciera famosa de esta forma”, sentenció.

Por otra parte, el papá de Jeanette, habló recientemente con Martín Orozco, gobernador Aguascalientes, y destacó que el cuerpo de la joven podría tardar entre 10 y 15 días en llegar a México.

Jeanette zacarias perdió la vida (Foto: Facebook@Damon Gonzalez)

Cabe recordar que, Jeanette Zacarías estuvo cinco días en coma inducido con pronóstico reservado, pues su estado de salud era delicado y los médicos realizaron lo que estuvo a su alcance para que se recuperara, sin embargo, no lo logró y pereció en el hospital de Montreal.

Una serie golpes la llevaron a perder la vida, en un deporte donde cualquier boxeador está en riesgo constante de sufrir lesiones de por vida, o como en el caso de Jeannette, de fallecer. El combate se pactó para ser parte de la cartelera del evento llamado GYM Gala Boxing.

Tras largas búsquedas por una contendiente para la canadiense Pier Houle, el promotor Yvon Michel, quien manejaba la carrera de la mexicana, llegó un acuerdo con los organizadores del evento para llevar a la púgil hidrocálida y debutarla por primera vez en eventos internacionales fuera de México.

El combate no representaría alguna disputa por un campeonato internacional pero sí fue reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Fue así como Jeannette, también conocida como La Chiquitaboom, firmó una sentencia que nadie esperaba.

