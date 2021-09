Scaloni no confirmó el equipo, habló del desafío de estar a la altura y el plan con Lionel Messi

Lionel habló en la previa de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas (Selección Argentina)

La obtención de la Copa América ante Brasil quedó atrás y la mira de la selección argentina ahora se encuentra depositada en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni palpita lo que será una triple fecha FIFA que será clave de cara al futuro.

El primer compromiso será mañana, desde las 21, ante Venezuela en Caracas, con arbitraje del uruguayo Leodan González. La Vinotinto, que figura en el fondo de la tabla con sólo 4 unidades, tendrá a Leonardo Alberto González como DT interino tras la renuncia del portugués José Peseiro. La Albiceleste no podrá contar para este duelo con los suspendidos Cuti Romero y Leandro Paredes.

Al respecto de las cargas físicas de aquellos que recién llegan de distintos destinos del planeta, el entrenador se expresó al respecto. “El equipo todavía no lo puedo confirmar. Ayer recién hicimos el primer entrenamiento, hablamos con la mayoría de los jugadores para ver su estado físico pero no está definido. Lógicamente no va a cambiar mucho del que jugó la final de la Copa América. Un poco siguiendo esa línea estaremos. Es un momento delicado, donde algunos jugadores todavía no tuvieron minutos y hay que administrar las fuerzas. El primer partido siempre es el más importante y lo que suceda ahí veremos qué hacer para el segundo”, explicó en conferencia de prensa.

Y agregó al respecto sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue los tres partidos aunque sólo haya sumado 25 minutos oficiales con el PSG: “Si está en condiciones físicas, estará desde la partida. Vamos partidos tras partido, hable con él y no hay ningún tipo de dudas. No tuvo los minutos que venía teniendo y va a jugar. Esperemos que pueda jugar los tres”.

Lionel sumó 25 minutos en su debut con el PSG frente al Stade de Reims (Foto: REUTERS)

La agenda del conjunto nacional continuará el domingo 5, cuando se volverá a ver las caras con Brasil, líder con puntaje ideal de las Eliminatorias (los de Tite ganaron sus 6 encuentros). En esta oportunidad se enfrentarán en el Neo Química (la casa del Corinthians) de la ciudad de San Pablo y el encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela. Luego cerrará como local el jueves 9 ante Bolivia, en el Monumental, con el peruano Kevin Ortega como juez principal.

Con miras al regreso del público en River, Scaloni realizó una reflexión al respecto. “Es evidente que le hemos dado una alegría a la gente que hacía tiempo necesitaba. Estamos eternamente agradecidos hacia ellos por las muestras de cariño. Esto se habla en el seno de la selección y fue un triunfo muy lindo que lamentablemente no se pudo festejar como debíamos por el momento que estamos atravesando. El haber estado tanto tiempo concentrados, los jugadores quieren estar con su familia o con su gente. Esperemos que la gente que pueda estar contra Bolivia pueda verlos a ellos, a sus ídolos, lo más cerca posible. Que sea el primer paso para que la gente pueda ver a los futbolistas de cerca”, declaró el entrenador.

Scaloni resaltó que tiene que pasar la página y seguir trabajando de cara a la clasificación al Mundial de Qatar 2022 (Foto: REUTERS)

LAS OTRAS 10 FRASES DE SCALONI

• Sobre las restricciones de la Premier League: “Al nivel físico, los jugadores están enteros que es lo más importante. Cualquier otra cosa se suple con las ganas de estar. En cuanto a la convocatoria nosotros dimos la lista y después se habló muchísimo de que no iban a ceder los jugadores. Quiero recalcar la predisposición de los futbolistas para querer estar, ser parte de la selección. Es un plus que tenemos nosotros y agradecerle a ellos por haber venido. Es un paso adelante que esta selección dio. Respecto a clubes no hemos tenido negativas. Bastaba sólo que se suban al avión y vengan”.

• El lateral derecho: “En principio contamos con Nahuel, con Gonzalo y con Juan en el lateral derecho, los tres lo pueden hacer bien. No creo que es un inconveniente que Montiel no tenga minutos y además logramos agregar a Juan que también es parte de este grupo”.

• Las ganas de los futbolistas en jugar en la selección: “Yo desde que formo parte de la selección siempre he visto la mismo predisposición. Cuando se gana y se logra algo, se magnifica todo. Pero si hay algo que caracteriza al jugador argentino es el querer estar. Nosotros eso siempre lo hemos visto y es algo extra. Todos quieren ser parte de algo lindo como el camino hacia el Mundial”.

• Relajarse luego de la Copa América: “Lo poco que pude hablar con el grupo ayer es claro que ahora es un nuevo desafío y todas las selecciones querrán ganarle al campeón. Pero también es verdad que esto sigue, tenemos que sumar puntos y ganar. El ganar hace que el equipo se sienta mejor. La dificultad siempre será la misma y las eliminatorias son difíciles. Si pensamos que está todo hecho será un error. Sufriremos por momentos porque el fútbol es así”.

El entrenador de la selección argentina no quiere que el equipo se relaje de cara a la triple fecha (Foto: REUTERS)

• La transferencia de Messi al PSG: “De la misma manera que si estaba en el Barcelona, compartía plantel con Sergio. Nos mantenemos al margen. Si tenemos que preferir, sirve que esté con otros jugadores de la selección. Está en uno de los mejores clubes de Europa y va a poder competir que es lo más importante”.

• Su imagen positiva y descanso luego de la Copa América: “En cuanto a mi imagen creo que siempre he sentido el cariño de la gente, mi manera de ser no va a cambiar con ganar o no ganar. Dije en 2019, que a veces no ganando podes dejar una buena imagen. No he tenido momentos fáciles a nivel familiar y mi cabeza ha estado en ese aspecto. Practicamente no he tenido tiempo de mirar, la cabeza estuvo más en el lado familiar que deportivo. Desde que llegamos a Argentina comenzamos a preparar esta triple fecha”.

• El campo de juego en Venezuela: “Vamos a ir esta tarde a entrenar al estadio Olímpico. Sinceramente las condiciones de entrenamiento no eran las ideales. Estamos acostumbrados igual porque en la Copa tampoco estaban en las mejores condiciones. Según tenemos entendido la cancha no está tan mala y es parejo para los dos. El local es Venezuela y jugaremos en la cancha que nos toque”.

• La vuelta de Dybala a la selección: “El regreso de Paulo después de dos años es algo relativa, siempre fue parte de esta selección. A la Copa no vino porque tuvo un tiempo de inactividad pero es parte del proceso y lo tenemos en cuenta. Siempre ha jugado de punta, mediapunta, como extremo. Lo vemos bien, con ganas, ha arrancado bien la temporada con Juventus. Es un jugador que nos gusta”.

• El primer duelo de la triple fecha: “En principio creo que el partido de mañana contra Venezuela es de máxima dificultad porque está necesitada de puntos. Es inútil pensar que podemos sacar los nueve puntos si todavía no pasamos el primero. Continuar la seguidilla será todo más fácil”.

• Controlar los momentos de cada partido: “Todos los equipos tienen cosas a mejorar. No siempre cuando se pierde está todo mal y cuando se gana está todo bien. En los momentos que el rival domine, el equipo tiene que saber que puede pasar. No se puede dominar durante 90 minutos. Hay momentos en los que hay que tener la guardia alta hasta encontrar el momento para volver a tomar el protagonismo. No somos perfectos y lo sabemos”.

