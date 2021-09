Fin de una era: Kimi Räikkönen anunció su retiro de la Fórmula 1

Räikkönen corre en Alfa Romeo desde 2019 y se despedirá a fin de año (REUTERS/Christian Bruna)

La Fórmula 1 perderá a uno de sus grandes héroes y se trata nada menos que de Kimi Räikkönen, quien hace dos décadas debutó en la Máxima y anunció que esta será su última temporada en la categoría. Iceman, como se lo conoce al finlandés de 41 años (nació el 17/10/1979), es el último campeón con Ferrari y tiene la mayor cantidad de Grandes Premios disputados, un total de 341.

Este miércoles el actual corredor de Alfa Romeo comunicó desde su cuenta de Instagram que colgará el casco, al menos en la F1, ya que no confirmó si su retiro de es forma de definitiva. “Eso es todo. Esta será mi última temporada en la Fórmula 1. Esta es una decisión que tomé durante el invierno pasado. No ha sido una decisión fácil, pero después de esta temporada llega el momento de nuevas cosas”, posteó Kimi.

“A pesar de que la temporada aún está en marcha, quiero agradecer a mi familia, a todos mis equipos, a todos los involucrados en mi carrera deportiva y especialmente a todos ustedes, grandes fanáticos, que me han apoyado todo este tiempo”, agregó.

“La F1 puede llegar a su fin para mí, pero hay mucho más en la vida que quiero experimentar y disfrutar. ¡Nos vemos después de todo esto! Sinceramente, Kimi”, concluyó el escandinavo que es uno de los competidores más populares del mundo.

El posteo de Kimi anunciando su retiro

En el ambiente de la F1 es uno de los más respetados y admirados. Lleva su tercera década en la Máxima donde comenzó en 2001. Sorprendió en esa temporada con el humilde equipo Sauber y en 2002 lo fichó McLaren. Fue vencedor con la escuadra inglesa y peleó los campeonatos de 2003 y 2005 en los que fue subcampeón. En 2007 se mudó a Maranello y obtuvo el título con la Scuderia. Fue cuando superó a los corredores de su ex equipo, el inglés Lewis Hamilton y el español Fernando Alonso, quienes llegaron por delante suyo en el campeonato a la definición.

Luego tuvo dos años de ausencia en 2010 y 2011 cuando compitió sin éxito en el Mundial de Rally y probó suerte en la NASCAR estadounidense. En 2012 retornó a la F1 con Lotus, que no era una de las mejores escuadras. Sin embargo no le costó su vuelta, llegó a vencer y hasta completó el podio de ese certamen. Junto con el recordado Niki Lauda, son los únicos campeones que se ausentaron dos años, regresaron y fueron ganadores. Aunque el austríaco tuvo el plus de haber estado inactivo en ese período, retornar y lograr su tercer título en 1984.

Kimi, por su buen desempeño con Lotus en 2012 y 2013, en 2014 volvió a Ferrari donde estuvo hasta 2018. En 2019 pasó a Alfa Romeo, que es el equipo satélite de la Scuderia. El vínculo con su actual escuadra vence a fin de año. Para tener una referencia de su extensa trayectoria en la categoría, en sus comienzos corrió contra el neerlandés Jos Verstappen y hoy tiene enfrente a su hijo, Max Verstappen.

El saludo de la F1: "Vamos a estar tristes de verte partir, Kimi. Un titán de nuestro deporte. ¡Qué carrera!"

Tiene una forma de ser, desprejuiciada, es desinhibido, sin casete a la hora de declarar ante los medios ni tampoco se guardó nada en las comunicaciones por radio con sus equipos durante las carreras, cuyas conversaciones fueron perlitas en más de una ocasión.

Muchas veces rompió los esquemas en el ambiente de la F1. Por ejemplo el día de su debut en Australia en 2001 lo despertaron para ir al circuito y sin estar ansioso por esa instancia pidió dormir un poco más. O hasta también reveló en su biografía (“El desconocido Kimi Räikkönen”) que en 2012 estuvo 16 días seguidos de fiesta antes de la carrera en España, algo que no le impidió ser tercero.

El reconocimiento de Ferrari: "Tantos buenos recuerdos juntos # Kimi7. Disfrutemos el resto de la temporada"

En Monza 2018, Kimi hizo la pole positions (mejor tiempo clasificatorio) y batió el récord en el circuito italiano de Juan Pablo Montoya en 2004, con un registro de 1m19s119. El escandinavo fue 406/1000 más rápido que el colombiano, que 14 años antes lo logró con un motor V10 a combustión de más de 900 caballos, potencia similar a la que arrojan los actuales V6 híbridos (a combustión y eléctrico). Räikkönen, en ese giro, en las rectas superó de forma holgada los 300 km/h y alcanzó el promedio de vuelta más rápido de la historia de la Máxima con 263,587 km/h, récord que en 2020 batió Lewis Hamilton (en el mismo circuito) con 264,363 km/h.

Además, Iceman es el único de todos los corredores del presente plantel de la F1 que corrió con tres tipos de motores: V10 (2001 a 2005), V8 (2006 a 2013) y V6 híbridos (2014 al presente). Por ende conoció diversos tipos de tecnologías y desarrollos, méritos que lo convierten en una leyenda.

Junto a su título de 2007, sus números en la Máxima arrojan que es el piloto con más carreras, con un total de 341; obtuvo 21 triunfos, 103 podios, 18 poles positions y 46 récords de vuelta.

En 2020, en una entrevista con Infobae, reconoció que “si este año no sigo disfrutando de las carreras, me retiraré”. En 2021 siente haber cumplido un ciclo y considera que es el momento de poner punto final a su campaña en la F1.

