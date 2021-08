Cristiano Ronaldo volverá al Manchester United: cómo reaccionaron los analistas en México

El regreso de Cristiano elevó casi un 9% en Wall Street al Manchester United (Foto: Franck Robichon/EFE)

Cristiano Ronaldo se vestirá de rojo por segunda ocasión, volverá al lugar en el que se consagró como el mejor futbolista del planeta por primera vez. Este movimiento, sin duda, atrajo la atención de todos los que siguen la pelota, aficionados, jugadores, estrategas, expertos y más. Personajes como David Faitelson o Paco Villa no tardaron en emitir comentarios a respecto.

“La pregunta es, si con el Manchester United, Cristiano Ronaldo estará más cerca de volver a ganar la Champions que lo que estaba con la Juventus. La respuesta es incierta…Puede que este a la misma distancia”… se lee en uno de los tuits de David Faitelson.

Además de confirmar el traspaso de Juventus a Manchester, también se pudieron leer cuestionamientos como si realmente con este cambio el portugués estaba más cerca de una sexta Champions individual, o si este reencuentro será peor que la primera versión. Todo es incierto hasta no verlo pisar, otra vez, el teatro de los sueños.

Faitelson hace un llamado al presidente del Real Madrid para que finalicé el fichaje de Mbappé al club blanco (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Faitelson fue uno de los personajes más activos, pero también Francisco Paco Villa, se manifestó una vez que se hizo oficial el traspaso de CR7 al United y no al City, como se había manejado días previos. Inclusive el comentarista había realizado una encuesta para valorar qué equipo sería favorito para ganar la UEFA Champions League, en donde contemplaba al luso en el equipo citizen y no en los red devils.

Quién también puso en el radar del título europeo al United fue Christian Martinoli, que en su cuenta de Twitter, creó una encuesta para saber quién es el candidato número uno para ganar UCL; en dicha encuesta coloca al famoso “siuuuuuu” como representación de los diablos rojos, al PSG, al Madrid en caso de la llegada de Kylian Mbappé y al City de Pep Guardiola.

Paco Villa ironizó con su propio tuit en donde colocaba a Cristiano Ronaldo en el Manchester City (Foto: Twitter/@Paco_Villa_)

Otro personaje que se pronunció al respecto fue José Ramón Fernández, una figura del periodismo por su larga trayectoria en los medios. Joserra publicó: “Que no era el City sino el United... Cristiano regresa a la Liga Premier con el Manchester UNITED”. Además de enfatizar que el astro luso estaba “volviendo a casa”. Luis García mantuvo la misma línea del “hogar” para tocar el tema CR7; el exfutbolista externó su agrado por el regreso al United por el emblema que representa en la carrera del delantero.

David Faitelson, mantuvo su actividad en redes, pues no bastó con cuestionar si era o no un buen retorno el de Cristiano a Old Trafford. También se dio a la tarea de exponer, que al menos para él, el Paris Saint Germain es más poderoso que el propio club inglés aún con la incorporación de Cristiano.

Jorge Pietrasanta por su parte, expresó que tuvo una destacada actuación en la Juventus, que hay más plantel y estratega en el equipo rival (Manchester City), y que por ello a Cristiano le podrá costar más trabajo que lo que vivió en Turín. En contraparte, Francisco Javier de Anda, afirmó que la decisión de ir al Manchester United fue la adecuada, pues, en caso de haber fichado por el City, no hubiera embonado con otro personaje perfeccionista como Pep Guardiola.

Faitelson dejó en claro quien es más fuerte para él (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

La bomba mediática que se desató con el fichaje de Cristiano Ronaldo al Manchester ha tenido repercusiones gigantes. Una de ellas se puede ver en el hecho de que el anunció en la cuenta de Twitter del club inglés, superó en interacciones al anuncio de Messi cuando llegó al Paris Saint Germain, en tan solo una hora, cuando el movimiento del argentino ya había sido realizado hace dos semanas.

