Los mejores memes del Chicharito que desató el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United

Cristiano Ronaldo rompió el mercado de verano. Su fichaje por el Manchester United es uno de los más impactantes en los últimos tiempos. Regresar al club en donde su estrella vio nacer no es poca cosa y aunque llegue con 36 años, es algo que entusiasma al mundo del futbol. Su influencia llevó a las redes incluso a vincularlo con Javier Chicharito Hernández, quien actualmente mantiene una aleación únicamente de recuerdos con los Red Devils.

La aventura del Chicharito por el United comenzó en 2010 luego de una brillante temporada con las Chivas. Su llegada a Inglaterra, además de entusiasta por temas deportivos, era algo que se daba por primera vez, un mexicano en el histórico club que encarnaba elementos culturales de la nación, desde el propio apodo, el jugador ya iba ganando.

El canterano del rebaño sagrado supo ganarse su lugar en el club y la afición, ese lugar que se ganó en la ciudad inglesa es algo que ha caracterizado a Javier durante su carrera. Si bien no llegó con el cartel de superestrella, supo convertirse en un elemento querido por el público, e igualmente un jugador funcional para un técnico como Sir Alex Ferguson.

Defendió la camiseta de los Red Devils de 2010 a 2014 y en ese lapso jugó un total de 157 juegos en los que pudo perforar las redes en 59 ocasiones: su mayor cuota en cualquier club en el que haya estado. Además puede presumir que ganó dos títulos de liga, tres Community Shield, y llegó a una final de Champions League, misma que perdió contra el Barcelona.

El retorno del hijo pródigo, así catalogan algunas personas la vuelta de Cristiano al club donde comenzó a forjar su leyenda al nivel más alto. Si bien el portugués no tiene nada que demostrar, este es uno de los retos más grandes que enfrenta en su carrera: brillar y triunfar en donde una vez ya lo hizo, pero con un grado de competencia aún más alto.

No es mentira que la Premier League ha retomado su mejor nivel en estos últimos años. Algunos de los mejores clubes de Europa están en esta liga y la competencia real es para más de uno o dos equipos. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham y el United, además de que los otros clubes que pueden ganarle a cualquiera de estos, pero quizá, por los planteles no pueden mantener la regularidad de este big six.

Ronaldo tendrá un equipo sumamente competitivo con jugadores como Paul Pogba, Marcus Rashford, Bruno Fernández, además de las recientes incorporaciones de Raphael Varane y Jadon Sancho. Sin embargo algunos siguen creyendo que la pieza faltante es el Chicharito.

Actualmente los destinos de Hernández, Ronaldo y Manchester United están realmente alejados. La continuidad del mexicano ni siquiera ha podido manifestarse en su club actual, LA Galaxy. Desde su llegada ha podido disputar 22 encuentros y anotar 12 goles, y pese a estos números ha sido blanco de críticas y presiones hasta por cuestiones ajenas a la cancha.

De esta situación, los internautas también hicieron uso para crear memes que ironicen la situación. Es claro que la llegada del mexicano es inviable, pero el humor hace que todo sea posible, al menos en un escenario de fantasía. Así de grande fue el impacto de CR7 llegando a Manchester.

