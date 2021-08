Cómo quedó la tabla general Liga MX al cierre de la Jornada 6 Grita México 2021

América ganó 2 - 0 contra Xolos (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Terminó la sexta jornada del campeonato Grita México Apertura 2021 y la competencia regaló algunas actuaciones sorpresivas y polémicas, dentro de ellas resalta la primera victoria de Pumas, quien después de varias derrotas y algunas desilusiones por fin se quedó con los tres puntos en casa.

Logró derrotar al conjunto de Puebla con un marcador de 2 - 0 y el campo de Ciudad Universitaria pudo experimentar la primera victoria del torneo, con ello salió del fondo de la tabla y escaló hasta la posición 14.

Otro aspecto que destacó es que el club América aseguró el liderato de la tabla general de clasificación con una sumatoria de 16 puntos, resultado que lo deja en la cima del puntaje del torneo. A pesar de la ausencia de Santiago Solari en el juego contra Xolos, los americanistas se quedaron con la victoria.

León es el segundo de la tabla general (Foto: Twitter/ @santorme)

El juego entre América y Xolos fue el escenario en donde Renato Ibarra, el polémico jugador ecuatoriano, volvió a vestir los colores azulcrema para competir con el conjunto de Coapa, a pesar de los argumentos que expresó el club, las críticas no pasaron inadvertidas.

En contraste, los partidos de Cruz Azul vs Atlético de San Luis, Atlas vs Toluca, León vs Santos, y Monterrey vs Guadalajara regalaron una actuación deficiente pues todos terminaron en empates sin goles, a excepción del duelo de La Fiera en donde el marcador quedó igualado a un gol.

En segundo lugar de la tabla marcha el conjunto de León que tiene hasta el momento un total de 13 puntos. A pesar de su empate, los últimos resultados que acumula le dan los puntos necesarios para mantenerse como el segundo mejor equipo del torneo.

Los aficionados se burlaron y criticaron a los equipos que repartieron puntos sin anotar ningún gol, pues los calificaron como encuentros aburridos e incluso afirmaron que les había hecho perder el tiempo.

Pumas ganó su primer partido del torneo Grita México 2021 (Foto: Twitter/ @PumasMX)

Uno de los aspectos destacados de aquellos encuentros fue la discusión entre Santiago Giménez con Pablo Aguilar de Cruz Azul, ambos jugadores se hicieron de palabras pues la frustración de no anotar y la disputa por el balón hizo que ambos cementeros se hicieran de palabras a pesar de ser del mismo equipo.

El actual campeón no ha logrado mantener un inicio de temporada regular, ya que las primeras derrotas del campeonato y sus resultados actuales le dan para mantenerse en la sexta posición con 9 puntos.

Para el término de la jornada, la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma:

1) América - 16 puntos

2) León - 13 puntos

3) Tigres - 11 puntos

4) Toluca - 11 puntos

5) Monterrey - 10 puntos

6) Cruz Azul - 9 puntos

7) Atlas - 9 puntos

8) Necaxa - 9 puntos

9) Santos 8 puntos

10) Atlético de San Luis - 8 puntos

11) Mazatlán - 8 puntos

12) Pachuca - 6 puntos

13) Guadalajara - 6 puntos

14) Pumas - 5 puntos

15) Puebla - 3 puntos

16) Querétaro - 3 puntos

17) Juárez - 2 puntos

18) Tijuana - 2 puntos

Así marcha la tabla general liga mx jornada 6 grita México (Foto: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Ahora, la próxima actividad de relevancia para los clubes de la Liga MX será el juego de estrellas contra la MLS (Major League Soccer) el cual se realizará el próximo miércoles 25 de agosto, a las 20:30 horas centro de México.

El juego podrá seguirse desde las televisoras y estadounidenses. A pesar de las bajas que ha tenido el equipo como la ausencia de Jesús Corona o André Pierre Gignac, Juan Reynoso ha tenido que ajustarse a los cambios.

